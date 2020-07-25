Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості

Наталя Бочкарьова та Віктор Логінов в ролях Даші і Гени Букіна. Газета.Ру

25 липня російська актриса, зірка комедійного серіалу "Щасливі разом" Наталія Бочкарьова святкує своє 40-річчя.

Популярність прийшла до неї в 2006 році після виконання ролі дружини і матері сімейства Букіних – Даші Букіної. До цього Бочкарьова з'являлася переважно в епізодичних ролях або ж театральних постановках. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядала Наталя Бочкарьова до зйомок в серіалі "Щасливі разом".

Бочкарьова в молодості і зараз stuki-druki.com

У дитинстві батьки Наталії весь час пропадали на роботі, тому дівчинку виховувала тітка. Вона водила Наталю відразу в кілька гуртків: випалювання, частівок, народної пісні, драмгурток. Дівчинка виділялася своїм артистизмом, виступала на всіх святах і дитячих ранках. Найбільше вона любила спілкуватися з батьком, з задоволенням їздила з ним на риболовлю.

Маленька Наталія Бочкарьова biografii.net

У підлітковому віці, за словами Наталії, вона була слухняною дитиною: "поганих компаній не водила, портвейн в підворітті не пила". У 1995 році тітка підштовхнула її до вступу в Нижньогородське театральне училище, висловивши сумнів, що у Наталії це вийде. Але самовпевнена дівчина все-таки вступила в навчальний заклад.

Наталія Бочкарьова в юності biografii.net

Навчання в театральному училищі стало для Наталі справжнім випробуванням. Дорога в один кінець займала півтори-дві години, доводилося вставати дуже рано. На першу пару Наталя приїжджала, за її словами, "напівмертва" від недосипу, а поверталася так пізно, що доводилося робити домашні завдання у ванній, щоб не розбудити свою молодшу сестру Надію.

Бочкарьова в юності biografii.net

Батьки в цілому не схвалювали вибір дочки – вони хотіли, щоб Наталя стала економістом. Лише коли на їхній домашній телефон зателефонував знаменитий актор і режисер Олег Табаков і попросив покликати Наталю, вражені мати і батько зрозуміли, що дочка на правильному шляху. Саме Олег Табаков свого часу порадив Наталії, у якої від природи світле волосся, перефарбуватися в темний або рудий колір.

Наталія Бочкарьова biografii.net

Після смерті батьків Наталії довелося влаштуватися офіціанткою в нічний клуб і відправляти більшу частину зарплатні тітці в Нижній Новгород – жінка виховувала 13-річну сестру Надю.

У 1998 році Наталя вперше знялася в епізодичній ролі у фільмі Ельдара Рязанова "Китайський сервіз".

Бочкарьова в студентські роки CULTIN.RU

Після закінчення Школи-студії МХАТ в 2002 році Наталя працювала в Театрі ім. Чехова в спектаклях "Кабала святош", "Зображаючи жертву", і багатьох інших. Після декількох років роботи Бочкарьовій довелося піти з МХАТу – вона відмовилася грати роль жінки-наркоманки, котрій в одній зі сцен треба було "розчленовувати" свою дочку.

"Це йшло врозріз з моїми принципами", – згадувала Наталія.

Молода Наталія Бочкарьова biografii.net

У 2006 році Бочкарьова отримала пропозицію зніматися в серіалі "Щасливі разом" – російській адаптації американського ситкому "Одружені... З дітьми". Наталя, якій ще не виповнилося й тридцяти, повинна була грати 40-річну жінку. Щоб візуально "зістарити" актрису – її волосся перефарбували в рудий колір, а на обличчя нанесли вульгарний макіяж. У 2007-2008 актрисі доводилося зніматися вагітною.

Наталія Бочкарьова в ролі Даші Букіної biografii.net

З одного боку, ця робота принесла їй популярність, з іншого – актриса стала заручницею однієї ролі. Після "Щасливих разом" її кар'єра пішла на спад. Ніхто не хотів розгледіти Наталію, як драматичну акторку, адже до неї уже "прикипіла" роль навіженої Даші Букіної. Їй довелося реалізовувати себе в інших професіях.

Бочкарьова з дітьми biografii.net

У 2016 році, у віці 36 років, Наталя Бочкарьова спробувала свої сили в якості режисера. Тривалий час вона займалася зйомками власного проекту – кінострічки "Вільний день". Зараз актриса розвиває кілька напрямків своєї творчої діяльності. Вона є організатором школи-студії для обдарованих дітей, випускає нові треки, останнім з яких стала пісня "Мартіні". У 2019 за участю виконавиці відбулася прем'єра комедії "Дві дівиці на мілині".

Наталія Бочкарьова stuki-druki.com

Як зараз виглядає Наталія Бочкарьова:

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості Instagram Наталії Бочкарьової

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості Instagram Наталії Бочкарьової

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості Instagram Наталії Бочкарьової

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості Instagram Наталії Бочкарьової

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості Instagram Наталії Бочкарьової

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості biografii.net

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості biografii.net

Зірці "Щасливі разом" Бочкарьовій – 40: як вона виглядала в молодості stuki-druki.com

Нагадаємо, в кінці 2019 року Наталія Бочкарьова стала героїнею гучного скандалу – поліція затримала її з наркотиками, які актриса ховала в трусах.

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