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Зірці "Кварталу" зробили пропозицію під час концерту

13.6т Читати матеріал російською

Актрисі студії "Квартал 95", зірці проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу в Одесі.

Так, її коханий, учасник "Ліги сміху" Роман Блажкевич освідчився за лаштунками прямо під час концерту. Про це дівчина написала на особистій сторінці в Instagram.

"Я завжди думала, що буду знати, коли це трапиться і зможу нормально сказати "так". Я точно не очікувала, що через 5 хвилин після цього вийду на сцену!" – емоційно поділилася артистка.

Також вона подякувала проекту "Ліга сміху" за те, саме там вона познайомилася зі своїм нареченим.

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"Я стала нареченою! Спасибі, "Ліга Сміху", що подарувала мені мого Рому, який вміє дивувати і бути рішучим. Одеса – місце, де пишеться наша історія", – додала Аліна.

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич

Instagram @alinagordienko

У коментарях під постом користувачі почали активно вітати пару. Також закоханих привітали і на офіційній сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram.

Аліна Гордієнко

Аліна Гордієнко

Instagram @alinagordienko

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"Одеса – це місто, де трапляється магія. Вітаємо з заручинами наших Аліну Гордієнко і Романа Блажкевича. Величезного, безмежного кохання!" – відзначили в "Кварталі".

Аліна Гордієнко

Аліна Гордієнко

Instagram @alinagordienko

"Це прекрасно, вітаємо вас! Солодкі, закохані й милі", – додали користувачі.

Зірці "Кварталу" зробили пропозицію під час концерту
Зірці "Кварталу" зробили пропозицію під час концерту
Зірці "Кварталу" зробили пропозицію під час концерту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про роман ще однієї зірки "Жіночого кварталу" Катерини Нікітіної з колегою по сцені Костянтином Трембовецьким.

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Особа
студія "95 квартал"
Місце
Україна Одеса
Теги
95 Квартал Ліга сміху
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пора привыкать - теперь всегда будут писать о клоунах, что ели, с кем спали, где срали .......... тьфу
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Чумазая каторжная рожа
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