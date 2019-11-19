Зіркове схуднення: 5 знаменитостей, які скинули зайві кілограми

Відомі люди завжди намагаються тримати себе у формі і доглядати за собою, але іноді їх ідеальне в кліпах і на фотографіях тіло насправді не таке вже й ідеальне.

Хто із зірок мав проблеми із зайвою вагою: OBOZREVATEL підготував топ-5 знаменитостей, яким вдалося суттєво схуднути.

Настя Каменських

Настя Каменських фото: lux.fm

Дружина Потапа, співачка Настя Каменських уже близько 3 років живе "спортивним" життям. За цей час зірка схудла майже на 20 кілограмів. Настя навіть створила спеціальний блог, в якому описувала працю над ідеальним тілом. Рецепт схуднення від Насті Каменських - режим дня, білкове харчування з акцентом на рибу і овочі і, звичайно, регулярні заняття спортом.

Еріка Герцег

Еріка Герцег фото: lux.fm

Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег теж колись страждала на зайву вагу - дівчина скинула цілих 30 кілограмів. Головний секрет схуднення Еріки Герцег - дробове харчування і великі навантаження. Так, співачка радить зменшити порцію їжі до розміру кулака, вуглеводи вживати тільки до 14 годин дня, а м'ясо замінити рибою. Останній прийом їжі - за чотири години до сну.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська фото: lux.fm

Заради своєї мрії - участі в шоу "Танці з зірками" - українська співачка Наталя Могилевська схудла на 25 кілограмів. Як відомо, Могилевська і фіналіст відкритих чемпіонатів Англії, США, Німеччині, Франції та Голландії Ігор Кузьменко стали переможцями легендарного танцювального шоу 2017 року.

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна фото: topnews.ru

Колись пухкенька шатенка з "Фабрики зірок" Поліна Гагаріна сьогодні виглядає кардинально інакшою - неймовірно тонка, дзвінка і світловолоса. Після пологів співачка схудла на 40 кілограмів за 6 місяців, сівши на жорстку дієту. За рекомендацією дієтолога, Поліна Гагаріна вранці їла повільні вуглеводи (каші), вдень білок з клітковиною, ввечері теж білок. Також не забувала і про фізичні навантаження.

Михайло Казаков

Михайло Казаков фото: topnews.ru

Актор з "Татусевих дочок" Михайло Казаков, - насправді, повний не від природи, а погладшав на прохання продюсерів серіалу. Коли зйомки ситкому завершилися, Казаков змінив зачіску і підкачався, повернувши свою колишню форму. Результат зірки - мінус 40 кілограмів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на ТБ злили відео з молодими Кіркоровим, Королевою та іншими зірками 90-х. Раритетні кадри були показані на шоу "Привіт, Андрію!" у випуску, присвяченому російській співачці Тетяні Овсієнко.

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