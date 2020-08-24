Зірки виконали найбільш знакові хіти незалежної України. Відео

У День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Автором яскравого шоу став популярний артист MONATIK. Попурі пісень Made in Ukraine об'єднало 42 легендарних треки, які виконали 18 артистів. Знаковий для України виступ показали в прямому ефірі (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, в центрі української столиці виступили: MONATIK, Тіна Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Время и Стекло, Джамала, Руслана, Сергій Бабкін, The HARDKISS, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка, гурт "Антитіла", Павло Зібров та інші. Також у шоу було задіяно хор і оркестр.

Про те, як Україна святкує 29-ту річницю незалежності, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зірки виконали знамениті українські треки в центрі Києва Скриншот (відео трансляції)

"До Дня Незалежності ми на "Звучить Production" зробили на сьогодні наймасштабніше в нашому житті попурі з пісень Made In Ukraine. Це була надвідповідальне і водночас цікаве завдання. Із 42 пісень створити одну на 16 хвилин 54 секунди, яка пронесе крізь роки і викличе величезну кількість спогадів і емоцій", – розповів MONATIK.

Також артист зазначив, що, крім 29-ї річниці незалежності України, для створення композиції був ще один привід – 50-річчя одного з найзнаменитіших українських хітів "Червона рута".

MONATIK став автором шоу Скриншот (відео трансляції)

"Мій мозок і внутрішній світ максимально відкидав усе, що відбувається, адже до релізу залишалося менш ніж три тижні. Для того щоб усе створити і з'єднати вчасно, щоб хор / оркестр і кожен шановний артист, який бере участь у цій затії, встигли заспівати, зіграти, завчити, а головне – відчути себе в цьому вільно, було занадто мало часу", – додав співак і шоумен.

MONATIK зазначив, що ідея належить українському продюсеру Сергію Перману. Також у створенні композиції взяли участь Антон Чілібі, Сергій Єременко, Сергій Могилевський і Іван Лопухов.

Зірки виконали попурі з відомих українських хітів Скриншот (відео трансляції)

"Але, як би я не переживав, ідея то була легендарною, тому неабияк захопившись і просидівши дві доби за фортепіано, таки вдалося дуже гармонійно все поєднати. Приголомшливо легендарний склад творчих неймовірно талановитих особистостей – кожен зі своїм фірмовим неповторним стилем, який робить цей твір різноманітним, незабутнім і таким, який пролітає – хочеться слухати знову і знову", – підсумував мультиартист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності, офіційно відкривши святкові заходи в столиці. Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі.

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