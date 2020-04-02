Зірки фільму "Зараження" звернулися до глядачів і закликали їх дотримуватися рекомендацій ВООЗ в боротьбі з коронавірусом.

Відповідні відео були опубліковані на сторінці Columbia Public Health в YouTube. Так, в них Метт Деймон, Кейт Уінслет, Дженніфер Ель і Лоуренс Фішберн розповіли, як захистити себе та інших від хвороби. До речі, зірки записали свої ролики спільно з вченими Колумбійського університету (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Кейт Уінслет, Метт Деймон, Лоуренс Фішберн і Дженніфер Ель

Метт Деймон, у героя якого у фільмі був імунітет від вірусу, у відео розповів про важливість дотримання дистанції. Він зазначив, що саме завдяки цьому можна поліпшити ситуацію.

"Ви можете буквально врятувати чиєсь життя, просто перебуваючи подалі один від одного. Ви можете сидіти на дивані або дивитися телевізор, і водночас рятувати життя", – сказав актор.

Кейт Уінслет у своєму ролику показала, як правильно мити руки. Зазначимо, що в фільмі вона зіграла роль епідеміологині, яка намагалася зупинити поширення вірусу.

"Вірус в нашому фільмі був створений сценаристом, COVID-19 – дуже реальний. У фільмі був епізод, де люди простягали руку для вітання, щоб показати, що у них немає зброї. Сьогодні це більше виглядає як: ми всі носимо зброю, але можемо навіть не здогадуватися", – звернувся до людей Лоуренс Фішберн, який зіграв доктора Центру по контролю і профілактиці захворювань.

Дженніфер Елі, яка зіграла у фільмі вчену, яка допомогла винайти вакцину, закликала людей прислухатися до порад медичних експертів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудський фільм "Зараження" (Contagion) режисера Стівена Содерберга, який вийшов на екрани у 2011 році, передрік епідемію коронавірусу COVID-2019.

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