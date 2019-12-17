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17 грудня • оновлено в 11:22
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Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті

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Українська співачка Оля Полякова презентувала новий кліп на пісню "Ночная жрица".

Відео було опубліковано на офіційному каналі зірки на Youtube.

У ролику Полякова в жартівливій формі показує сучасних королев, які вночі перетворюються в нічних жриць – дівчат, які люблять перекусити вночі.

Оля Полякова

Оля Полякова

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За сюжетом, дії в відео відбуваються вночі в супермаркеті, в якому залишився лише один касир. Після опівночі до магазину вривається натовп жінок і біжить до холодильників.

У відео знялися учасники-фаворити та переможці п'яти сезонів "Ліги сміху".

Так, головну чоловічу роль виконав Марк Куцевалов ( "Примарний Гонщик", переможець 2-го сезону), Віктор Рожевий і Станіслав Антіпов (дует-переможець 3-го сезону "Загорецька Людмила Степанівна"), Ірина Карабач і Анастасія Ткаченко (володарка титулу "найкраща актриса" 5-го сезону "Ліги Сміху").

Ролик нікого не залишив байдужим. У коментарях під кліпом користувачі почали обговорювати нову роботу Полякової:

Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті
Зірки "Ліги сміху" засвітилися в новому кліпі Полякової: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські співачки Настя Каменських і Оля Полякова пристрасно поцілувалися під час другого прямого ефіру десятого сезону "Х-фактор".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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