Крім принца Чарльза і зірок "Гри престолів": хто із знаменитостей підхопив коронавірус

71-річний принц Чарльз у Великобританії заразився коронавірусом. Лікарі описують його симптоми як слабкі, відзначаючи, що "в іншому він у доброму здоров'ї".
При цьому 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто ще зі світових знаменитостей підхопив COVID-19.
Том Хенкс із дружиною
Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон виявилися першими зірками світового масштабу, які підхопили коронавірус. Голлівудський актор повідомив про хворобу в Instagram. Симптоми з'явилися у пари під час поїздки в Австралію, 11 березня вони здали аналізи і діагноз підтвердився. Хенкс із дружиною проходили лікування в лікарні міста Голд-Кост, зараз вони перебувають вдома на карантині.
Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us . We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else . There are those for whom it could lead to a very serious illness . We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other , no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
Ольга Куриленко
"Дівчина Бонда", голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко 15 березня також підтвердила, що заражена коронавірусом.
Hello everyone! I'm feeling better today. My fever is gone! I hear people can not figure out where I currently am . I'm in London! How do I know it's coronavirus and not just a flu ? I did a test for coronavirus which came back positive . What are the medicines that doctors prescribed as treatment ? NONE! I was told to take paracetamol in case my fever was too high and if I was in too much pain . However, I do take vitamins and supplements. Please note that these vitamins do NOT cure Coronavirus but only help the immune system be stronger in order to fight ! here is what I'm taking: Pantothenic Acid- Vitamin B5, also called pantothenic acid and pantothenate, is vital to living a healthy life. Like all B complex vitamins, B5 helps the body convert food into energy. Vitamin E - is a fat-soluble, essential nutrient with anti-inflammatory properties. Vitamin E helps support the immune system, cell function, and skin health. It's an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the metabolism of food and toxins in the environment . Vitamin C - goes without saying I hope! Curcumin (or Turmeric) - anti- inflammatory, antioxidant. Zinc - helps immune system fight bacteria and viruses. I also take colloidal silver but please be careful taking it as some websites have warnings about it as not everyone can take it . Please check if you can take it or you might have health complications . I also take Cell Food but again please check websites online about it as certain people are not recommended to take it ! Good luck everyone! Коротко російською: Хлопці, сьогодні мені краще! Температура пройшла. Я перебуваю в ЛОНДОНІ! Як я знаю, що у мене коронавірус? Мені зробили тест в лікарні, який виявився позитивним. Яке мені прописали лікування? НІЯКОГО! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус !!! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами і інфекцією Всім хто хворіє хорошого одужання. Всім хто пит #coronavirus # коронавірус
Пласідо Домінго
22 березня стало відомо, що ряди хворих поповнив 79-річний іспанський тенор Пласідо Домінго. Артист зараз перебуває в Мексиці. У своєму Facebook він повідомив, що в нього була висока температура і кашель, і тест показав наявність в організмі Covid-19.
Пласідо Домінго
facebook.com/PlacidoDomingo
Крістофер Хів'ю
Зірка "Гри престолів", актор Крістофер Хів'ю, знайомий глядачеві за роллю ватажка здичавілих Тормунда, здав тест на вірус 17 березня: він теж виявився інфікованим.
Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes . We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis , so I urge all of you to be extremely careful ; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading . Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals . Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website , and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves , but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre -existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency
Ідріс Ельба
Зірка "Форсажу", темношкірий британський актор Ідріс Ельба вранці 16 березня отримав позитивний результат тесту на коронавірус й одразу ж повідомив про це у Twitter. "Я почуваюся нормально, поки що в мене немає симптомів, але я був ізольований, оскільки дізнався про можливий вплив вірусу", – написав Ідріс і порадив усім залишатися вдома. Актор каже, що підхопив коронавірус під час рекламної фотосесії з дружиною прем'єра Канади Софі Трюдо, у якої за тиждень також виявили інфекцію.
Ідріс Ельба
Associated Press
Рейчел Метьюз
Заразилася COVID-19 й американська актриса Рейчел Метьюз. Зірка "Щасливого дня смерті" в своєму Instagram-stories повідомила фанам, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус. 26-річна Рейчел розповіла, що все почалося з болю в горлі і втоми. На наступний день Метьюз лихоманило, у неї боліли легені і почався сухий кашель. На третій день додалася задишка і зник апетит. Потім актриса втратила нюх.
Паоло Мальдіні
Знаменитий італійський футболіст, технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні теж заражений коронавірусом. Пресслужба "Мілана" повідомила про це, зазначивши, що заражений і син Паоло – 18-річний гравець клубу Даніель Мальдіні. Батько і син уже провели два тижні вдома на карантині, вони кажуть, що почуваються добре.
Альбер II
Князь Монако Альбер II набагато молодший за старших членів королівської сім'ї, йому всього 62 роки. Раніше князь переніс запалення легенів і тому дуже боявся підхопити Covid-19. Він мив руки, використовував антисептик, але все ж йому не вдалося уникнути зараження коронавірусом.
Принц Чарльз
Принц Чарльз
wikipedia.org
71-річний принц Уельський пройшов тест на хворобу, і він дав позитивний результат. Зараз принц разом із дружиною, герцогинею Корнуольською перебуває на самоізоляції в маєтку в Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний.
Індіра Варма
19 березня стало відомо, що ще одна зірка "Гри престолів", Індіра Варма захворіла на коронавірус. У серіалі актриса зіграла роль Еллари Сенд – коханки Оберіна Мартелла. Варма розповіла шанувальникам, що погано почувається. Діагноз поставили одразу після зроблених тестів.
Індіра Варма
Кадр "Гри престолів"
Іванна Сахно
Відома українська і голлівудська актриса 22-річна Іванна Сахно також захворіла на коронавірус. Зараз вона перебуває на самоізоляції. Зірка зазначила, що симптоми у неї проявилися не одразу. Вона відчувала біль у спині і легенях, піднялася температура і була носова кровотеча.
Іванна Сахно
instagram.com/ivannasakhno
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які зірки хворіють на небезпечні хвороби.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".