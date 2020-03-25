Крім принца Чарльза і зірок "Гри престолів": хто із знаменитостей підхопив коронавірус

71-річний принц Чарльз у Великобританії заразився коронавірусом. Лікарі описують його симптоми як слабкі, відзначаючи, що "в іншому він у доброму здоров'ї".

При цьому 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто ще зі світових знаменитостей підхопив COVID-19.

Том Хенкс із дружиною

Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон виявилися першими зірками світового масштабу, які підхопили коронавірус. Голлівудський актор повідомив про хворобу в Instagram. Симптоми з'явилися у пари під час поїздки в Австралію, 11 березня вони здали аналізи і діагноз підтвердився. Хенкс із дружиною проходили лікування в лікарні міста Голд-Кост, зараз вони перебувають вдома на карантині.

Ольга Куриленко

"Дівчина Бонда", голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко 15 березня також підтвердила, що заражена коронавірусом.

Пласідо Домінго

22 березня стало відомо, що ряди хворих поповнив 79-річний іспанський тенор Пласідо Домінго. Артист зараз перебуває в Мексиці. У своєму Facebook він повідомив, що в нього була висока температура і кашель, і тест показав наявність в організмі Covid-19.

Пласідо Домінго facebook.com/PlacidoDomingo

Крістофер Хів'ю

Зірка "Гри престолів", актор Крістофер Хів'ю, знайомий глядачеві за роллю ватажка здичавілих Тормунда, здав тест на вірус 17 березня: він теж виявився інфікованим.

Ідріс Ельба

Зірка "Форсажу", темношкірий британський актор Ідріс Ельба вранці 16 березня отримав позитивний результат тесту на коронавірус й одразу ж повідомив про це у Twitter. "Я почуваюся нормально, поки що в мене немає симптомів, але я був ізольований, оскільки дізнався про можливий вплив вірусу", – написав Ідріс і порадив усім залишатися вдома. Актор каже, що підхопив коронавірус під час рекламної фотосесії з дружиною прем'єра Канади Софі Трюдо, у якої за тиждень також виявили інфекцію.

Ідріс Ельба Associated Press

Рейчел Метьюз

Заразилася COVID-19 й американська актриса Рейчел Метьюз. Зірка "Щасливого дня смерті" в своєму Instagram-stories повідомила фанам, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус. 26-річна Рейчел розповіла, що все почалося з болю в горлі і втоми. На наступний день Метьюз лихоманило, у неї боліли легені і почався сухий кашель. На третій день додалася задишка і зник апетит. Потім актриса втратила нюх.

Паоло Мальдіні

Знаменитий італійський футболіст, технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні теж заражений коронавірусом. Пресслужба "Мілана" повідомила про це, зазначивши, що заражений і син Паоло – 18-річний гравець клубу Даніель Мальдіні. Батько і син уже провели два тижні вдома на карантині, вони кажуть, що почуваються добре.

Альбер II

Князь Монако Альбер II набагато молодший за старших членів королівської сім'ї, йому всього 62 роки. Раніше князь переніс запалення легенів і тому дуже боявся підхопити Covid-19. Він мив руки, використовував антисептик, але все ж йому не вдалося уникнути зараження коронавірусом.

Принц Чарльз

Принц Чарльз wikipedia.org

71-річний принц Уельський пройшов тест на хворобу, і він дав позитивний результат. Зараз принц разом із дружиною, герцогинею Корнуольською перебуває на самоізоляції в маєтку в Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний.

Індіра Варма

19 березня стало відомо, що ще одна зірка "Гри престолів", Індіра Варма захворіла на коронавірус. У серіалі актриса зіграла роль Еллари Сенд – коханки Оберіна Мартелла. Варма розповіла шанувальникам, що погано почувається. Діагноз поставили одразу після зроблених тестів.

Індіра Варма Кадр "Гри престолів"

Іванна Сахно

Відома українська і голлівудська актриса 22-річна Іванна Сахно також захворіла на коронавірус. Зараз вона перебуває на самоізоляції. Зірка зазначила, що симптоми у неї проявилися не одразу. Вона відчувала біль у спині і легенях, піднялася температура і була носова кровотеча.

Іванна Сахно instagram.com/ivannasakhno

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