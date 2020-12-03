Зірка "Жіночого кварталу" показала восьмимісячного сина. Відео

Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія показала восьмимісячного сина Івана у своєму новому кліпі на пісню "Люби меня".

Відповідний ролик був опублікований на офіційній YouTube-сторінці Кекелії. Зазначимо, що героєм відеоряду також став чоловік артистки й співавтор музики Роман Дуда (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"На мій погляд, нічого ціннішого сім'ї у світі немає. Всі переживання і невдачі сприймаються дуже просто, коли в руках тримаєш дорогоцінний – своїх дітей!" – прокоментувала Кекелія свою роботу.

До речі, за словами артистки, на написання нової пісні її надихнула творчість легендарної української поетеси Ліни Костенко.

"Хочу подякувати Ліні Костенко за її творчість, за її вірші, один з яких надихнув мене на написання пісні "Люби меня". Хочу подякувати своєму минулому і всесвіту за те, що маю зараз!" – додала вона.

Режисеркою відео виступила близька подруга Кекелія і колега за проєктом "Жіночий Квартал" Марта Адамчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія розповіла, як поєднує роботу і материнство. А також зізналася, чи готова вона до ще однієї дитини.