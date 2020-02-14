Зірка "Кварталу" раптово змінила імідж та випустила пісню: слухати онлайн

Актриса "Жіночого Кварталу", фіналістка проекту "Голос країни" Марта Адамчук кардинально змінила імідж і взяла собі нове ім’я.

Співачка представила новий проект під назвою MORA. "По-перше, це слово співзвучне з іменем Марта. Але якщо Марта, це проявлена частина мене, то MORA – це вже внутрішня суть мене і того, що я вклала в цей образ", — пояснює артистка.

У рамках нового сольного проекту Марта Адамчук, тобто вже MORA презентувала свій перший сингл під назвою #liveLight, що означає одночасно "живе світло", "світло життя" або "жити легко".

"Це пісня про рух і бажання вирватись із рамок. Насправді, цю композицію ми планували запустити на Євробачення 2020. Не зважаючи на те, що до Нацвідбору ми так і не потрапили, я була дуже натхненною бажанням змін і новизни. Мені хочеться побачити себе новою, розкрити нові грані свого творчого потенціалу і постати перед людьми у новому образі", — каже Марта.

Саме тому артистка вирішила трохи проекспериментувати із зовнішністю, і на фотографіях до нового синглу постає з грайливим рожевим волоссям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук схвилювала шанувальників відвертим фото, на якому позувала з оголеними плечима, а за кадром залишилося загадкою, чи є на ній щось із одягу.

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