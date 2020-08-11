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Зірка "Зачарованих" почала втрачати волосся через перенесений коронавірус

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,8 т.
Алісса Мілано почала втрачати волосся через перенесений коронавірус

Алісса Мілано почала втрачати волосся через перенесений коронавірус. vladtime.ru

47-річна зірка серіалу "Зачаровані" Алісса Мілано, яка у квітні 2020 року перехворіла коронавірусом, поділилася наслідками COVID-19.

Так, актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram, що періодично у неї буває тяжкість у грудях. Також знаменитість опублікувала ролик, на якому розчісує мокре волосся і показує велику кількість пасем, які випали (відео дивіться нижче).

"Хотіла показати, що COVID-19 робить з вашим волоссям. Будь ласка, поставтесь до цього серйозно", – наголосила Мілано.

Раніше актриса розповідала, що через хворобу схудла на 4 кілограми і боялася, що "ось-ось помре".

"Мені було погано два тижні. Ніколи так не хворіла. Боліло все. Нюх зник. На грудях таке відчуття, що сидів слон. Не могла втримати в собі їжу. Були жахливі головні болі", – додала Мілано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську співачку Ріту Дакоту, в якої з третьої спроби знайшли коронавірус, терміново доставили в лікарню.

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