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26 травня • оновлено в 18:57
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Зірка "Сватів" розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

1.7т
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Зірка серіалу "Свати" актриса Інна Корольова розповіла про зйомки сьомої частини ситкому. За словами зірки, у фінальному сезоні її героїні виділили мало екранного часу.

У популярному серіалі Корольова виконує роль Маші, дочки героя Івана Будько. Про це вона розповіла в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зірка "Сватів" розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

За словами артистки, особисто вона на знімальний майданчик серіалу "Свати" більше не повернеться. Всі сцени з її участю вже зняті.

"Мене там буде мало", – поділилася актриса.

Також Корольова розповіла про особисте життя. Вона зазначила, що їй вже 44 роки, і на даний момент вона в розлученні. Старшій дочці артистки скоро виповниться 18 років. Також у зірки серіалу "Свати" підростає маленький син.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії і відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Теги
шоу-бизнес Свати
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