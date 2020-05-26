Зірка "Сватів" розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

Зірка серіалу "Свати" актриса Інна Корольова розповіла про зйомки сьомої частини ситкому. За словами зірки, у фінальному сезоні її героїні виділили мало екранного часу.

У популярному серіалі Корольова виконує роль Маші, дочки героя Івана Будько. Про це вона розповіла в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами артистки, особисто вона на знімальний майданчик серіалу "Свати" більше не повернеться. Всі сцени з її участю вже зняті.

"Мене там буде мало", – поділилася актриса.

Також Корольова розповіла про особисте життя. Вона зазначила, що їй вже 44 роки, і на даний момент вона в розлученні. Старшій дочці артистки скоро виповниться 18 років. Також у зірки серіалу "Свати" підростає маленький син.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії і відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.

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