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24 січня • оновлено в 17:14
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Зірка серіалу "Універ" розбурхала мережу пікантним фото

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Російська актриса Наталя Рудова, найбільше відома за роллю в серіалі "Універ", показала кадр з оголеної фотосесії для чоловічого журналу Maxim.

Фото викликало бурхливе обговорення на її сторінці в Instagram.

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Відзначається, що Рудова прикрасила обкладинку журналу за лютий 2020 року, а тематикою фотосесії стало плавання в басейні. На опублікованому фото 36-річна актриса повністю оголена плаває у самого дна:

Автором знімка є фотограф Олександр Мультиков - він зняв всі фото для цього випуску Maxim і сам показав обкладинку з Рудовою:

У коментарях захопилися хорошою фізичною формою актриси: "Русалка", "Шалено красиво!", "Бомба, супер!", - серед іншого пишуть шанувальники.

Зірка серіалу "Універ" розбурхала мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Універ" розбурхала мережу пікантним фото

"Хто Вас пустив в басейн без шапочки?", "Годинник вдягнула, а труси забула)", - також жартують в мережі.

Зірка серіалу "Універ" розбурхала мережу пікантним фото
Зірка серіалу "Універ" розбурхала мережу пікантним фото

Як відомо, Рудова зіграла роль нової завідуючої кафедри історії Ксенії Ковальчук в "Універ. Нова общага", - серіалі, який транслювали на ТНТ в 2011-2018 роки. Також вона відома за роллю в серіалі "Тетянин день".

Нагадаємо, що раніше колега Рудової по "Універу" Настасья Самбурська зважилася опублікувати неоднозначне відео з фріком Олегом Монголом.

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