Зірка серіалу "Горець" наклав на себе руки

Актор Стен Кірш, який грав в серіалі "Горець" одного з безсмертних, наклав на себе руки.

Як повідомляє видання Deadline, Кірш був знайдений повішеним у своєму будинку в Лос-Анджелесі 11 січня.

Йому був 51 рік.

Про його смерть було оголошено на Facebook-сторінці Stan Kirsch Studios, акторської студії в Лос-Анджелесі, яку він заснував разом зі своєю дружиною Крістін Грін в 2008 році.

Грін згодом підтвердила смерть Кірша в пості на Facebook, подякувавши всім співчуваючим: "Я відчуваю себе оточеною любов'ю і вдячна кожному з вас".

Кірш народився в Нью-Йорку.

Роль Річі Райана в серіалі "Горець" в 1992 році стала для нього найбільш зірковою в кар'єрі.

Він покинув серіал в п'ятому сезоні в 1997 році, проте потім в останній раз з'явився в фінальному епізоді серіалу.

У 2008 році Кірш заснував власну акторську студію під назвою Stan Kirsch Studios.

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