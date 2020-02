Голлівудська актриса, зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон знялася в яскравому соціальному відео, де висловилася про стандарти, які нав'язує суспільство жінкам.

Ролик під назвою "Будь леді, говорили вони!" (Be a Lady They Said) був знятий з ініціативи популярного видання Girls Girls Girls. Текст про те, як оточення часто тисне на жінок, читає Ніксон. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Цікаво, що всі вимоги, перераховані у ролику, суперечать одна одній: бути сексуальною, але зберігати невинність, їсти з апетитом, не дотримуватися дієт, але залишатися худою, користуватися косметикою, але виглядати природно.

Ролик "Будь леді, говорили вони!" з Синтією Ніксон Кадр з відео

"Вони говорили – будь леді. Не будь занадто товстою. Не будь занадто худою. Їж з апетитом. Не їж так швидко. Схудни. Перестань стільки їсти. О, Боже, ти виглядаєш, як скелет. Ти виглядаєш хворобливо. З'їж бургер. Будь легкою. Будь мініатюрною", – звернулася актриса до публіки.

Ролик "Будь леді, говорили вони!" з Синтією Ніксон Кадр з відео

Також вона торкнулася теми сексуального насильства і домагань, зокрема, мова і про ті випадки, коли жертва стикається з нападками суспільства, тому що "сама спровокувала гвалтівника".

Ролик "Будь леді, говорили вони!" з Синтією Ніксон Кадр з відео

"Твоя спідниця занадто коротка. Твоя спідниця занадто довга. Штани занадто обтягуючі. Не показуй так багато шкіри. Не показуй стегна. Не показуй груди. Не показуй живіт. Не показуй білизну. Не показуй плечі. Залиш щось уяві. Одягайся скромно. Не будь спокусливою. Чоловіки не можуть контролювати себе. У чоловіків є потреби. Виглядай сексуально. Виглядай привабливо. Не провокуй. Ти ніби сама просиш цього. Носи тільки чорне. Носи підбори", – йдеться в "посланні до жінок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі випустили потужний трек, де перетворили вірш знаменитої поетеси Лесі Українки "Мріє, не зрадь" на реп. Ролик викликав ажіотаж в мережі.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!