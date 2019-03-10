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Зірка "Моєї прекрасної няні" втретє стала мамою: перше фото

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк, відома за головною роллю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", втретє стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала сімейне фото, зроблене для обкладинки журналу, показавши шанувальникам чотиримісячне немовля. "Знайомтеся, Міла Чернишова", — написала в пості зірка.

Відзначимо, про народження третьої дитини ще в жовтні минулого року широкій громадськості відомо не було.

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Зірка "Моєї прекрасної няні" втретє стала мамою: перше фото

instagram.com/a_zavorotnyuk

"Маленький ангел", "Вау", "Як несподівано", "Чудова пара!" — пишуть користувачі мережі в коментарях під постом, вітаючи батьків.

Зірка "Моєї прекрасної няні" втретє стала мамою: перше фото
Зірка "Моєї прекрасної няні" втретє стала мамою: перше фото

Нагадаємо, від шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим у Заворотнюк уже є двоє дорослих дітей — 22-річна Ганна та 18-річний Майкл.

Зараз 47-річна актриса заміжня за 48-річним російським фігуристом Петром Чернишовим, для якого це перша дитина.

Чернишов і Заворотнюк

Чернишов і Заворотнюк

instagram.com/a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов

Заворотнюк і Чернишов

instagram.com/a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов

Заворотнюк і Чернишов

instagram.com/a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Заворотнюк виділилася на прощанні з відомим актором Олегом Табаковим.

Табаков помер після тривалої боротьби з хворобою на 83-му році життя.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росіїфотографиидіти
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