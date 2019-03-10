Зірка "Моєї прекрасної няні" втретє стала мамою: перше фото

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, відома за головною роллю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", втретє стала мамою.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала сімейне фото, зроблене для обкладинки журналу, показавши шанувальникам чотиримісячне немовля. "Знайомтеся, Міла Чернишова", — написала в пості зірка.
Відзначимо, про народження третьої дитини ще в жовтні минулого року широкій громадськості відомо не було.
instagram.com/a_zavorotnyuk
"Маленький ангел", "Вау", "Як несподівано", "Чудова пара!" — пишуть користувачі мережі в коментарях під постом, вітаючи батьків.
Нагадаємо, від шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим у Заворотнюк уже є двоє дорослих дітей — 22-річна Ганна та 18-річний Майкл.
Зараз 47-річна актриса заміжня за 48-річним російським фігуристом Петром Чернишовим, для якого це перша дитина.
Чернишов і Заворотнюк
instagram.com/a_zavorotnyuk
Заворотнюк і Чернишов
instagram.com/a_zavorotnyuk
Заворотнюк і Чернишов
instagram.com/a_zavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Заворотнюк виділилася на прощанні з відомим актором Олегом Табаковим.
Табаков помер після тривалої боротьби з хворобою на 83-му році життя.
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