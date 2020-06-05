Зірка "Кварталу 95" святкує день народження: як Юрій Великий пародіював Зеленського. Відео

Український комік, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий, в п'ятницю, 5 червня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 40 років.

Так, пародист прийшов в студію у 2019 році на заміну нинішньому президенту Володимиру Зеленському та встиг запам'ятатися глядачам яскравими пародіями на нього. Зазначимо, що грати Зеленського Великому вдається досить переконливо: для повноти образу у своїх номерах він одягає перуку, імітує хрипкий голос і міміку глави держави.

Юрій Великий Фото: kvartal95.com

У день народження Юрія Великого OBOZREVATEL пропонує добірку найкращих пародій актора на Володимира Зеленського.

Юрій Великий і Володимир Зеленський Фото: lb.ua

У серпні 2019 року "Квартал" показав яскравий номер про Володимир Зеленський і Андрія Богдана. У ньому пародист Юрій Великий показав, як Зеленський нібито переїхав до нового президентсього офісу і до нього прийшли на "новосілля" "Тимошенко", "Порошенко" і "Кличко".

"Зеленський" прийшов в офіс разом з "Богданом" і той не відходив від нього ні на хвилину, і весь час йому щось шепотів на вухо.

Також запам'ятався номер, в якому Юрій Великий в образі Зеленського звільняв Богдана з посади голови керівника Офісу президента України. Мініатюра отримала назву "Останній робочий день Андрія Богдана".

В одному з випусків "Кварталу" також був показаний номер з Юрієм Великим, який називається "Зеленський проводить перекличку у Верховній Раді".

Яскравим був і номер, в якому "Квартал" посміявся над зустріччю Володимира Зеленського з Меркель.

Також в одному з випусків "Чисто News" пародист Юрій Великий показав, як Зеленський нібито звертається до українців на Великдень і під час звернення до нього дзвонить Ігор Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" яскраво потролив президента України Володимира Зеленського і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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