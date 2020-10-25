Зірка "Квартал 95" Кравець про кар'єру в політиці: я не планувала, але тепер задумалася

Зірка "Квартал 95" і проєкту "Жіночий квартал" Олена Кравець іронічно прокоментувала чутки про свої політичні амбіції. Водночас артистка навмисно не дала конкретної відповіді на запитання, чи цікавить її політична діяльність.

Кравець вказала, що "могла б стати хорошим політиком, тому що навчилася ухилятися від відповідей на конкретні запитання". Про це йшлося в її монолозі в новому випуску "Жіночого кварталу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Під час підготовки до місцевих виборів поповзли чутки, що я йду в мери Києва. Я не планувала, але, коли все це почула, задумалася. Подумала: якщо не йти – то чому, а якщо йти – то в чому", – пожартувала Олена.

Артистка показала, що чудова опанувала важливе вміння для політика – відповідати на запитання так, щоб не внести жодної ясності.

"Щодо мерства. Можливо... Можливо, комусь цього й хотілося б, але ні... Немає нічого неможливого для жінки, яка ще не вирішила. Як бачите, я навчилася добре йти від конкретної відповіді, тому, можливо, політик із мене і вийде. А може, й ні", – заявила вона.

У результаті зірка "Кварталу" дійшла висновку, що в мери вона все ж таки не піде.

"Я себе знаю. Я не зможу працювати в мерії, знаючи, що в сусідній будівлі ЦУМ", – підсумувала Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одна із соціологічних служб внесла в опитування щодо виборів мера Києва акторку студії "Квартал 95" Олену Кравець. Також у мережі поширювали інформацію, що вона може обійняти пост міністра культури України. Водночас сама ж артистка зазначила, що не збирається йти в політику.