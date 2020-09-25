Зірка Голлівуду Він Дізель здивував першим треком

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
2,4 т.
Він Дізель представив свою першу пісню

Голлівудський актор Він Дізель випустив свій дебютний танцювальний трек під назвою Feel Like I Do.

Так, для створення синглу він об'єднався з норвезьким діджеєм Kygo. Відповідна композиція була опублікована на YouTube-каналі Various Artists (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Я так довго обіцяв почати робити музику... Я надихнувся вами та покинув зону комфорту. Дякую, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися", – написав Дизель у своєму Instagram-акаунті.

Він Дізель представив свою першу пісню (Instagram Віна Дізеля)

Він Дізель став популярним після ролі Домініка Торетто а американській франшизі "Форсаж". У травні 2020 року вийшов екшн-фільм "Бладшот", в якому актор зіграв головну роль. Крім акторської діяльності, Дізель також пробував себе в ролі режисера, продюсера та сценариста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Настя Каменських (NK) випустила лірик-відео на пісню Película в стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos (в перекладі – День мертвих).

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