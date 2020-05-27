Американський актор українського походження Дмитро Дяченко, який зіграв у горор-фільмі про Чорнобиль "Заборонена зона", помер від передозування рецептурними медичними препаратами.

Зазначається, що причиною смерті стало передозування препаратом групи бензодіазепінів "Діазепамом" і опіоїдним анальгетиком "Фентанілом". Про це повідомляє TMZ.

Дмитро Дяченко tmz.com

Також у правоохоронних органах зазначили, що за кілька днів до смерті Дяченко переніс потужний удар струмом. Артист страждав від кардіомегалії (збільшеного розміру серця) і коронарної недостатності, йому прописали вживати "Діазепам" та опіоідний анальгетик "Гідрокодон". Наявності в Дяченка рецепта на "Фентаніл" підтвердити не вдалося.

Дмитро Дяченко у фільмі "Вони спостерігають" Warsong Entertainment

Дмитро Дяченко – американський актор і музикант українського походження. Він народився в Каліфорнії (США) в сім'ї українського емігранта та американки з грецькими та шведськими коріннями. Артист відомий за роллю Юрія у фільмі жахів американського режисера Бредлі Паркера "Заборонена зона", що розповідає про Чорнобильську зону відчуження. Прем'єра фільму відбулася в Україні в травні 2012 року.

Він також епізодично з'являвся в таких фільмах, як "Солдат Джейн", "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", комедії "Будь кмітливим"; у серіалах "Крутий Вокер", "Сини анархії", "CSI Місце злочину Маямі".

Дмитро Дяченко tmz.com

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