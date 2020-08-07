Зірка фільмів для дорослих поскаржилася на російську пропаганду: її назвали медсестрою з Донбасу

Зірка фільмів для дорослих Саша Грей заявила, що постраждала від російської пропаганди.

Знаменитість розповіла в інтерв'ю The Daily Beast, що в 2015 році російські інтернет-користувачі анонімного форуму "Двач" опублікували в соцмережі "Вконтакте" історію медсестри на ім'я Саша Сєрова, яка загинула на Донбасі.

За словами авторів повідомлень, медсестра нібито була захоплена "карателями хунти", які "спочатку знущалися над нею", а потім "зарубали сокирою". Всі публікації про загибель Сєрової супроводжувалися фотографією Саші Грей з георгіївською стрічкою. Більшість користувачів не розуміли, що це фейк.

Фейкова публікація про Сашу Грей Корреспондент.net

"Це дивно. Це було реально дивно. Це не те, що можна контролювати. Все це пропагандистська нісенітниця", – заявила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт з фільмами для дорослих ImLive створив спеціальний ресурс для сліпих людей, які зможуть отримувати повноцінне задоволення від того, що відбувається на екрані, завдяки коментатору.