Зірка "Ферми Еммердейл" Джонні Ліз помер від коронавірусу

Популярний британський актор Джонні Ліз помер у віці 78 років після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на доньку артистка Холлі. За словами дівчини, її батько тяжко хворів протягом останніх двох тижнів, а за добу до смерті отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Вранці, 25 жовтня, актора доставили в лікарню, він переніс серцевий напад.

"Він був класним хлопцем, його всі любили. Він був дуже сильною людиною й моїм другом. Я не знаю, що ще сказати. Мені дуже важко зараз", – сказала Холлі.

Джонні Ліз народився 31 грудня 1941 року в місті Йорк, Великобританія. Дебютував на британському телебаченні у 1982 році в епізодичній ролі в ситкомі "Відкрито цілодобово". Найбільш відомий у ролі Гаррі Клейтона в серіалі "Вулиця коронації", а також в образі Неда Гловера в серіалі "Ферма Еммердейл". Знімався в таких фільмах та серіалах, як "Англійський цирульник", "Метод крекери", "Ліга джентльменів", "Життя на Марсі" та "Биття серця".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" та "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер у лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.