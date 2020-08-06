Зірка "Дизель шоу" зізналася, що її колишній чоловік страждав алкоголізмом

Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зізналася, що її колишній чоловік мав алкогольну залежність.

Про це знаменитість розповіла в рамках проєкту "Є питання". Відео опублікували на Youtube-каналі "Факти ICTV" (ролик дивіться нижче).

"У мене був досвід життя з чоловіком, який полюбляв випити. Тому його в моєму житті більше немає. Коли ти закохана, то кохання закриває очі на все, і ти наївно думаєш, що все налагодиться, що почуття врятують все", – поділилася Булітко.

Актриса розповіла, що екскоханий неодноразово обіцяв їй кинути пити, проте ситуація кожного разу тільки погіршувалася. Тому зірка вирішила, що пора тікати, аби врятувати себе від небажаних наслідків.

"Ти не зможеш завести дитину, адже хочеться нормальної сім'ї з нормальним чоловіком. Алкоголізм заважає стосункам", – додала зірка "Дизель шоу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Булітко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. Так, знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео, на якому позувала з баклажановим кольором волосся.