Російська співачка й зірка 90-х Наталія Ветлицька розповіла, що заразилася страшним вірусом, з яким відчувала жахливі болі в тілі.

Так, у коментарі виданню Собеседник.ru знаменитість зізналася, що у неї раптово почали сильно боліти м'язи.

Наталія Ветлицька КП

"Якийсь дивний м'язовий біль, а вже ввечері раптово почало дерти в горлі. Я почала покахикувати. Не знаю, конкретно коронавірус чи ні, я лежала на дивані три дні... Будь-який рух викликав біль. Підвищилася температура... Було відчуття, що не вистачає тепла. Я просто вже не витримувала й ходила в душ грітися. Боліло все, навіть на рівні шкіри, ніби нерви вийшли на поверхню й були так відбиті, що навіть доторкнутися неможливо. Сухий кашель, нежитю немає", – згадує співачка .

Наталія Ветлицька Instagram @n_vetlitskaya

Через кілька днів артистці покращало, тому вирішила не звертатися до лікарні. Однак незабаром стан здоров'я знову погіршився, і цього разу Ветлицька вже звернулася до лікарів.

Про свій стан зірка розповіла у відео, яке опублікувала на сторінці в Instagram.

"Вчора вночі я поїхала у швидке відділення госпіталю, бо було таке відчуття, що мокрота, яка стоїть у бронхах, не відкашлюється. А як піна булькає там. Я намагалася набрати повітря, щоб прокашлятися, але у мене було таке відчуття, що мені нема куди набирати повітря".

Наталія Ветлицька spletnik.ru

За словами Наталії, лікарі не змогли точно сказати, чи є у неї коронавірус:

"Вони написали, що можливо цей вірус. І відправили мене додому. Температура у мене сьогодні була низька. Сказали, що триматимуть мене на контролі".

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