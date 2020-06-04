Жукова звинуватили в згвалтуванні вагітної дружини

Олена Жукова, колишня дружина музиканта Романа Жукова, заявила, що чоловік згвалтував її на десятому тижні вагітності, після чого у неї стався викидень.

Інцидент нібито стався в 2008 році. Її слова передає "Собеседник".

"Чоловік насильно змусив мене займатися з ним сексом, після чого у мене відкрилася кровотеча, довелося викликати швидку, дитину я втратила", – розповіла Жукова.

"Він ґвалтував мене, поставивши лицем до ікон! Це був край збоченості і цинізму. Заради власних тваринних інстинктів Роман довів до цієї трагедії", – додала вона.

Зазначається, що пара прожила в шлюбі 13 років. Вони одружилися в 2005 році. У шлюбі у них народилися семеро дітей.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина російського актора Марата Башарова Єлизавета Шевиркова розповіла, що вперше чоловік побив її чотири роки тому. Тоді вона була на третьому місяці вагітності.

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