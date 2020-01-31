"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику

Російська телеведуча Дана Борисова, яка нещодавно проходила курс реабілітації від наркозалежності, показала фігуру в купальнику.

Фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

На фото Борисова позує в спокусливому купальнику під час відпочинку на пляжі.

Однак користувачі розкритикували фігуру телеведучої. Підписники зауважили, що Дана погладшала.

Крім того, на запитання однієї з прихильниць, яка вага у зірки зараз, Борисова сама відповіла в коментарях – 53 кг. Однак користувачі вирішили, що телеведуча сказала неправду:

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