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31 січня • оновлено в 09:02
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"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику

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Російська телеведуча Дана Борисова, яка нещодавно проходила курс реабілітації від наркозалежності, показала фігуру в купальнику.

Фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

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На фото Борисова позує в спокусливому купальнику під час відпочинку на пляжі.

Однак користувачі розкритикували фігуру телеведучої. Підписники зауважили, що Дана погладшала.

"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику

Крім того, на запитання однієї з прихильниць, яка вага у зірки зараз, Борисова сама відповіла в коментарях – 53 кг. Однак користувачі вирішили, що телеведуча сказала неправду:

"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику
"Живіт негарний": розповнілу Борисову розгромили через фото в купальнику

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Автор
Анна Міхно
Особа
дана Борисова
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да старая она уже какой ещё живот то у не должен быть?затяганая уже до упора
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