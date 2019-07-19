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"Жах, не впізнали": важко хворий Моїсеєв налякав шанувальників

6.7т Читати матеріал російською

Тяжко хворий російський артист Борис Моїсеєв відвідав фестиваль "Рандеву" Лайми Вайкуле, спантеличивши шанувальників зовнішнім виглядом.

Як повідомляє видання "Дни.ру", незважаючи на хворобу, 65-річний артист посміхався і навіть курив, а також перебував у гарному настрою.

"Кожне літо по місяцю я проводжу в улюбленій Юрмалі. У мене тут затишна трикімнатна квартира, хоча комунальні платежі досить високі. Кожен день гуляю берегом, іноді заходжу в магазини і радію, якщо мене впізнають. Нещодавно побував у Литві, їздив до Майамі. Відвідую багато концертів у залі "Дзінтарі" – був на виступі балету Алли Духової "Тодес", – зізнався він журналістам.

Борис Моїсеєва на фестивалі Вайкуле

Борис Моїсеєва на фестивалі Вайкуле

Дни.ру

Він додав, що живе повним життям. А от повертатися на сцену Моїсеєв більше не збирається. "Ніколи і ні за що! Мене туди не тягне, не хочу більше виступати. Це все в минулому", – додав він.

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Зовнішній вигляд Моїсеєва, незважаючи на бадьорість, налякав шанувальників. Багато хто знову помітили, що він дуже змінився, а хвороба його сильно підкосила.

"Як хвороба змінює людину", "Не впізнала його", "Так Боренько, щось не те", "Шкода", "Дай Бог здоров'я", "Жах", – засмутилися шанувальники.

Моїсеєв їсть морозиво в Юрмалі

Моїсеєв їсть морозиво в Юрмалі

Дни.ру

Борис Моїсеєв

Борис Моїсеєв

Дни.ру

"Жах, не впізнали": важко хворий Моїсеєв налякав шанувальників
"Жах, не впізнали": важко хворий Моїсеєв налякав шанувальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Борис Моїсеєв заявив, що дізнався дату своєї смерті у провісниці в Парижі. У березні його директор розповів, що артист досі не може впоратися із серйозними наслідками важкого захворювання. Він погано розмовляє і не може швидко сформулювати думку.

Він також відвідував ювілейний концерт близької подруги Алли Пугачової. Користувачі помітили, що він дуже погано ходив і не пересувався самостійно.

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Особи
Борис Моїсеєв Лайма Вайкуле
Місце
Латвія Юрмала
Тег
шоу-бизнес
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