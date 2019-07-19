"Жах, не впізнали": важко хворий Моїсеєв налякав шанувальників

Тяжко хворий російський артист Борис Моїсеєв відвідав фестиваль "Рандеву" Лайми Вайкуле, спантеличивши шанувальників зовнішнім виглядом.

Як повідомляє видання "Дни.ру", незважаючи на хворобу, 65-річний артист посміхався і навіть курив, а також перебував у гарному настрою.

"Кожне літо по місяцю я проводжу в улюбленій Юрмалі. У мене тут затишна трикімнатна квартира, хоча комунальні платежі досить високі. Кожен день гуляю берегом, іноді заходжу в магазини і радію, якщо мене впізнають. Нещодавно побував у Литві, їздив до Майамі. Відвідую багато концертів у залі "Дзінтарі" – був на виступі балету Алли Духової "Тодес", – зізнався він журналістам.

Борис Моїсеєва на фестивалі Вайкуле Дни.ру

Він додав, що живе повним життям. А от повертатися на сцену Моїсеєв більше не збирається. "Ніколи і ні за що! Мене туди не тягне, не хочу більше виступати. Це все в минулому", – додав він.

Зовнішній вигляд Моїсеєва, незважаючи на бадьорість, налякав шанувальників. Багато хто знову помітили, що він дуже змінився, а хвороба його сильно підкосила.

"Як хвороба змінює людину", "Не впізнала його", "Так Боренько, щось не те", "Шкода", "Дай Бог здоров'я", "Жах", – засмутилися шанувальники.

Моїсеєв їсть морозиво в Юрмалі Дни.ру

Борис Моїсеєв Дни.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Борис Моїсеєв заявив, що дізнався дату своєї смерті у провісниці в Парижі. У березні його директор розповів, що артист досі не може впоратися із серйозними наслідками важкого захворювання. Він погано розмовляє і не може швидко сформулювати думку.

Він також відвідував ювілейний концерт близької подруги Алли Пугачової. Користувачі помітили, що він дуже погано ходив і не пересувався самостійно.

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