Земфірі – 44: що вона говорила про Україну і чому стала персоною "нон-грату"

26 серпня відома співачка, композитор і автор пісень Земфіра святкує день народження. Їй виповнилося 44 роки.

Росіянка Земфіра неодноразово потрапляла в конфлікти, пов'язані з Україною, хоча раніше активно підтримувала країну. Нещодавно артистка також випустила першу за декілька років пісню під назвою "Крим". OBOZREVATEL розповідає, чому українці розлютилысь на відому співачку і як вона стала небажаною персоною в країні, потрапивши в базу "Миротворець" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, раніше співачка Земфіра досить тепло ставилася до українців і підтримувала Україну, засуджуючи російську агресію по відношенню до країни. У 2014 році виконавиця в знак солідарності розмістила на особистій сторінці в соціальній мережі "красномовне" відео, де вона виконує пісню групи "Океан Ельзи" "Відпусти" українською мовою.

Земфіра публічно підтримувала Україну TJ

Також вона відзначала, що любить Україну, так як в ній більше душі, в порівнянні з Росією.

"Я хочу підтримати, передати привіт, подякувати, приєднатися до всіх українців. Останні кілька років я говорю, що в Росії, звичайно, більше можливостей, більше грошей. В Україні – більше душі", – висловлювалася Земфіра.

Земфіра виступала в Грузії з прапором України espreso.tv

У 2015 році, через рік після початку військових дій на Донбасі, артистка під час концерту в Грузії вийшла на сцену з українським прапором, зазначивши зі сцени, що вона "серцем разом з Україною".

А вже в 2016 році під час концерту у Вільнюсі (Литва) російська співачка Земфіра грубо зажадала у глядачів прибрати із залу національний прапор України, чим викликала обурення серед фанатів. Використовуючи ненормативну лексику, виконавиця нагадала, що живе в Росії, а концерт проходить в Литві, і тому вона не хоче бачити в залі прапор іншої держави.

"Я житель Росії. Ми знаходимося в Литві. Я прошу вас, я прошу вас бл**ь! Ви любите свою країну, а я люблю свою країну", – звернулася співачка до українців.

Як Земфіра підтримувала Україну МК.Ru

Повідомляється: що після неприємного інциденту багато глядачів покинули концертний зал.

Після концерту в Литві на сайті президента України була розміщена петиція із закликом заборонити російській співачці Земфірі в'їзд на територію України. Петиція не зібрала необхідну кількість підписів, але після цього вчинку Земфіра стала небажаною виконавицею на території країни.

2 квітня 2020 Земфіра була внесена в базу "Миротворець" за маніпулювання суспільно значущою інформацією і відсутність відповідної реакції на російську агресію в Україні.

Земфіра відзначає день народження: коротка біографія

Земфіра Рамазанова народилася в 1976 році в Уфі. Вона з'явилася на світ в інтелігентній татаро-башкирський сім'ї. Талант Земфіри до музики розкрився рано, вже з 5 років майбутня співачка вчилася в спеціалізованій музичній школі.

Земфіра в юності Uznayvse.ru

В юності вона захоплювалася творчістю групи "Кіно": знаменитість стверджувала, що пісні Віктора Цоя багато в чому вплинули на її становлення як музиканта. У шкільні роки Земфіра підробляла, виконуючи на вулиці їх хіти під гітару.

Біографія Земфіри круто змінилася в 1997 році, коли на щорічному рок-фестивалі "Максидром" касета з її піснями потрапила через знайомих журналістів в руки продюсера групи "Мумій Троль" Леоніда Бурлакова. Він вирішив дати шанс талановитій виконавиці, і в кінці 1998-го вона записала на студії Мосфільму свій перший альбом "Земфіра".

Земфірі виповнилося 44 роки Відомості

Зведення першого альбому робилося в британській столиці під керівництвом Іллі Лагутенка, фронтмена і лідера "Мумій Троля". Альбом мав великий успіх, за перші півроку було продано більше 700 тис. екземплярів.

У 2005 році розпочалася співпраця Земфіри з актрисою і режисером Ренатою Литвиновою. Рамазанова була запрошена для створення музики до фільму Литвинової "Богиня: як я полюбила". Згодом вона виступила режисером кліпу на пісню "Итоги" і багатьох наступних робіт співачки. Наступні роботи артистки тільки зміцнили її популярність.

У 2010 році журнал "Афіша" склав список "50 кращих російських альбомів усіх часів. Вибір молодих музикантів". Дебютний альбом виконавиці зайняв 5-е місце в цьому списку, а альбом "Прости меня, моя любовь" – 43-е.

Земфіра відзначає день народження The Flow

Особисте життя Земфіри за всю музичну кар'єру було наповнене всілякими чутками і домислами. Початок цьому поклала сама співачка, на самому початку анонсувавши майбутнє весілля з лідером групи "Танці Мінус" В'ячеславом Петкуном, що виявилося рекламним ходом.

Після знайомства Земфіри і Ренати Литвинової стали поширюватися чутки про нетрадиційну орієнтацію подруг. У ЗМІ навіть з'явилися чутки, що зірки одружилися в Стокгольмі. Жінки ніяк не коментували цю інформацію.

Детальніше про особисте життя Земфіри читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За свій крутий норов співачка отримав негласний титул "дівчинка-скандал". Періодично в ЗМІ з'являлися новини про конфлікти за участю артистки. Будучи вже популярною, Земфіра побилася зі співробітником магазину. У свій час їй приписували вживання наркотичних засобів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачку Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим. Її трек назвали "сповіддю занепалої особистості".

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