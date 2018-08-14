"Здрадила государя": в мережі висміяли таємне весілля Поклонської

Таємне весілля екс-"прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської стала приводом для жартів та мемів у мережі.

Як стало відомо раніше, одіозна депутат Держдуми вийшла заміж за керівника Апарату Уповноваженого з прав людини Івана Соловйова. Скромне весілля нібито пройшла 11-12 серпня в Криму. OBOZREVATEL зібрав реакцію користувачів соцмереж на звістку про заміжжя "Кримської няши".

А Наташка-то Поклонська змінила государю ампіратору !!!! pic.twitter.com/h8drlh93WS - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) 13 серпня 2018 р

Особливо популярними в мережі стали меми з Поклонською та Соловйовим на тлі портрета царя Миколи II, гострий інтерес до якого не раз ставав предметом насмішок над новоспеченою дружиною.

Наталя Поклонська вийшла заміж. За Івана Соловйова.

Мої вітання 🌹 https://t.co/VqXnpCqP5C pic.twitter.com/VztJxK0gly - Олексій Венедиктов (@aavst) 13 серпня 2018 р

Поклонська вийшла заміж.

Хочеться побажати молодятам, щоб все у них було як в казці, а саме: і померли вони в один день (бажано якомога швидше). pic.twitter.com/mDTV749YV2 - Сірий Кардинал (@ slevo4kin) 13 серпня 2018 р

Поклонська вийшла заміж. Не за Миколи II - вже добре. - pani Walewska (@pani_walewska) 13 серпня 2018 р

"А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!", - посміялися в Twitter.

Деякі користувачі прийшли до висновку, що новина про весілля Поклонської є була створена штучно, щоб відволікти суспільство від ряду важливих новин.

Як тільки потрібно відвернути увагу від того, що відбувається пиздец - з'являється Поклонська.



Мусольте далі. - Костянтин Долгов (@dolgovstrasse) 13 серпня 2018 р

Нагадаємо, за словами гостей весілля Поклонської та Соловйова, захід нібито пройшов "скромно, але зі смаком". На церемонії були присутні тільки колеги та родичі пари. Сама ж Поклонська заявила, що поки не готова коментувати особисте життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Наталя Поклонська опинилася у скандалі в Росії: вона не з'явилася на засіданні комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів, яку сама ж і очолює. Таким чином Поклонська відповіла своїм колегам, які раніше оголосили їй бойкот.