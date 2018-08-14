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"Здрадила государя": в мережі висміяли таємне весілля Поклонської

5.4тЧитати новину російською

Таємне весілля екс-"прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської стала приводом для жартів та мемів у мережі.

Як стало відомо раніше, одіозна депутат Держдуми вийшла заміж за керівника Апарату Уповноваженого з прав людини Івана Соловйова. Скромне весілля нібито пройшла 11-12 серпня в Криму. OBOZREVATEL зібрав реакцію користувачів соцмереж на звістку про заміжжя "Кримської няши".

Особливо популярними в мережі стали меми з Поклонською та Соловйовим на тлі портрета царя Миколи II, гострий інтерес до якого не раз ставав предметом насмішок над новоспеченою дружиною.

"А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!", - посміялися в Twitter.

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Деякі користувачі прийшли до висновку, що новина про весілля Поклонської є була створена штучно, щоб відволікти суспільство від ряду важливих новин.

Нагадаємо, за словами гостей весілля Поклонської та Соловйова, захід нібито пройшов "скромно, але зі смаком". На церемонії були присутні тільки колеги та родичі пари. Сама ж Поклонська заявила, що поки не готова коментувати особисте життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Наталя Поклонська опинилася у скандалі в Росії: вона не з'явилася на засіданні комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів, яку сама ж і очолює. Таким чином Поклонська відповіла своїм колегам, які раніше оголосили їй бойкот.

Особа
Наталя Поклонська
Об'єкти
соцмережіTwitter
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Графский Степан
Графский Степан
Стайка нищебродов от зависти и бессильной злобы, прикалывается над миллионерами)))
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3
Матвеев Сергей
Матвеев Сергей
Графский Степан, Натаха, це ти?
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4
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