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28 жовтня • оновлено в 16:51
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Заворотнюк витратила мільйони на подарунок мамі

2.3т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, витратила мільйони рублів на подарунок для мами.

Незважаючи на те, що лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, актриса подарувала матері дорогий автомобіль Toyota C-HR.

Заворотнюк витратила мільйони на подарунок мамі
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Ця покупка обійшлася приблизно в 2 млн. руб. До цього 76-річна пенсіонерка їздила на червоному "Жуці", також презентованого дочкою.

Заворотнюк витратила мільйони на подарунок мамі

Toyota C-HR

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
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