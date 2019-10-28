Заворотнюк витратила мільйони на подарунок мамі

Російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, витратила мільйони рублів на подарунок для мами.

Незважаючи на те, що лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, актриса подарувала матері дорогий автомобіль Toyota C-HR.

Ця покупка обійшлася приблизно в 2 млн. руб. До цього 76-річна пенсіонерка їздила на червоному "Жуці", також презентованого дочкою.

Toyota C-HR

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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