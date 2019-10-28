Заворотнюк витратила мільйони на подарунок мамі

Російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, витратила мільйони рублів на подарунок для мами.
Незважаючи на те, що лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, актриса подарувала матері дорогий автомобіль Toyota C-HR.
Ця покупка обійшлася приблизно в 2 млн. руб. До цього 76-річна пенсіонерка їздила на червоному "Жуці", також презентованого дочкою.
Toyota C-HR
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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