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17 січня • оновлено в 00:57
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Завдяки йому світ побачив "Володаря перснів": помер син великого Толкіна

1.3т
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На 95-му році життя помер видавець і співавтор "Володаря перснів" Крістофер Толкін.

Він помер у Франції, де провів останні роки разом зі своєю дружиною, пише Мirror.

Крістофер Толкін

Крістофер Толкін

DTF

Крістофер продовжив роботу свого батька Джона Толкіна після його смерті. Він редагував більшу частину книг, включаючи ті, що були видані після його смерті.

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Також він критикував екранізацію кінотрилогії "Володар кілець" і "Хоббіт".

"Вони розвернули книгу, зробивши її бойовиком для 15-25 літніх", - говорив Крістофер Толкін.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США на 81-му році життя помер режисер "Чарівників" і "Пригод Електроніка" Костянтин Бромберг.

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Автор
Карина Бондаренко
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Livesey David
Livesey David
Деbилы с оbсоса, Кристофер Толкин не был соавтором "Властелина колец" и выступал категорически против съемок фильма, но сделать ничего не мог, т.к. права на "Хоббита" и "Властелина колец" были продал ещё его отцом Дж.Р.Р. Толкином.
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Dell Alex
Dell Alex
Livesey David, "Он редактировал большую часть книг" )) А "Дети Хурина" мы вообще увидели только благодаря ему )))
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