Завдяки йому світ побачив "Володаря перснів": помер син великого Толкіна

На 95-му році життя помер видавець і співавтор "Володаря перснів" Крістофер Толкін.

Він помер у Франції, де провів останні роки разом зі своєю дружиною, пише Мirror.

Крістофер Толкін DTF

Крістофер продовжив роботу свого батька Джона Толкіна після його смерті. Він редагував більшу частину книг, включаючи ті, що були видані після його смерті.

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Також він критикував екранізацію кінотрилогії "Володар кілець" і "Хоббіт".

"Вони розвернули книгу, зробивши її бойовиком для 15-25 літніх", - говорив Крістофер Толкін.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США на 81-му році життя помер режисер "Чарівників" і "Пригод Електроніка" Костянтин Бромберг.

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