Засудженого Єфремова відправили з СІЗО до колонії. Відео

Засудженого російського актора Михайла Єфремова відправили відбувати покарання з московського СІЗО до колонії загального режиму.

Відео етапування опублікували в Telegram-каналі Life Shot (його можна подивитися нижче).

На кадрі видно, як машина з артистом виїжджає з московського СІЗО-5 ( "Водник") і направляється до колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: