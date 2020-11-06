Засудженого Єфремова відправили з СІЗО до колонії. Відео
Засудженого російського актора Михайла Єфремова відправили відбувати покарання з московського СІЗО до колонії загального режиму.
Відео етапування опублікували в Telegram-каналі Life Shot (його можна подивитися нижче).
На кадрі видно, як машина з артистом виїжджає з московського СІЗО-5 ( "Водник") і направляється до колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов, – помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.
Російська Федеральна податкова служба заблокувала рахунки засудженого актора.
Також Михайло Єфремов затримує виплату компенсації родині загиблого Сергія Захарова.
Засуджений Єфремов став різноробочим і планує створити театр в СІЗО