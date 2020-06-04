Смерть лідера "Чоловічої держави" Владислава Позднякова виявилася інсценуванням. Чоловік поширив фейк, щоб привернути увагу до своєї спільноти.

Про це в соціальних мережах заявив сам Поздняков. Він додав, що "трюк з інсценуванням" перевершив всі можливі очікування" і порівняв його з операцією СБУ з інсценуванням загибелі журналіста Аркадія Бабченко.

"Єдине, що не входило в наші плани, це те, що моїй матері почнуть дзвонити зі слідчого комітету Москви і приїжджати додому менти з Балаково, з'ясовуючи у неї деталі "вбивства". Власне кажучи, тому я і воскрес сьогодні, а не через кілька тижнів, як і планував", - сказано в повідомленні Позднякова.

Також в пості йдеться, що інсценування готувалася кілька днів.

"Перед тим, як його зробити, ми перелопатили близько сотні фото реальної поножовщини", - пише Поздняков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", і його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

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