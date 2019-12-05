"Запроторив маму до психлікарні": син Алібасова показав тривожне відео

Син скандального продюсера Барі Алібасова опублікував тривожне відео, що було знято біля психіатричної обласної клініки імені Святої Софії.

Він сказав своїм шанувальникам в Instagram, що запроторив туди мати (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця старніцах).

Алібасов запроторив мати до психлікарні instagram/BARIALIBASOVJR

"Саратов. Психіатрична обласна клініка імені Святої Софії. Ось куди я запроторив мою улюблену маму. Зараз ми з маминою двоюрідною сестрою йдемо. Мама живе практично в історичному пам'ятнику. Жесть, звичайно. Як добре, що я раніше жодного разу до мами у "психушку" не приїжджав, я б її раніше звідси, напевно, забрав", – сказав він, сміючись.

Барі Алібасов-молодший показав, в яку психушку сховав маму Кадр з відео

За даними видання "Стархіт", у мами Алібасова-молодшого Олени Уроніч було діагностовано шизофренію.

"Бабуся померла. Мама злягла, тато лежав у Скліфі після отруєння "Кротом". Словом, на мене все навалилося. А я навіть гадки не мав, як доглядати за мамою. Потім знайшов вихід: зважився на експеримент. За моєю теорією, якщо людина переживає щось страшне для себе, у неї змінюється свідомість. Для мами найстрашнішим було – поїхати до Москви й зустрітися з татом", – розповів син Алібасова.

Мама Алібасова Олена Уроніч

Уточнюється, що мати Барі зараз перебуває в надійних руках. За його словами, в цій лікарні – приголомшливі лікарі, проте жахлива інфраструктура.

"Я розумію, чому бабуся вберігала мене від усього цього. Тепер це мій хрест. Мені терміново треба зробити так, щоб мама перебралася до Москви. Хочу купити їй тут квартиру, але для цього потрібно, щоб її визнали дієздатною. Я в шоці від тих умов, в яких вона зараз перебуває", – додав Алібасов-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Алібасова заробив на хворобі батька 20 мільйонів рублів На цьому грунті в мережі розгорівся скандал, тому що у мережі говорили, ніби хлопець зник. Зокрема, його звинувачували в піарі за рахунок здоров'я батька.

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