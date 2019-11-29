"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні

Російська акторка Наталя Бочкарьова, яка потрапила у скандал з кокаїном у трусах, вийшла заміж.

Такого висновку дійшли шанувальники зірки серіалу "Щасливі разом", побачивши її нове фото в Instagram.

Наталя Бочкарьова Інстаграм

На знімку Бочкарьова позує в розкішній весільній сукні, яка оголила плечі й декольте зірки. В руках акторка тримає ніжний букет, більш схожий на весільний.

"Вчора був неймовірний день далеко від холоду і сірих буднів. Спасибі тобі, Всесвіте, за можливість відчути себе по-справжньому щасливою. Тепер я точно знаю, що світом правлять тільки любов, добро і краса", – заінтригувала Бочкарьова.

Інстаграм

У коментарях прихильники почали засипати Наталю питаннями про заміжжя:

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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