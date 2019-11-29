"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні

Російська акторка Наталя Бочкарьова, яка потрапила у скандал з кокаїном у трусах, вийшла заміж.
Такого висновку дійшли шанувальники зірки серіалу "Щасливі разом", побачивши її нове фото в Instagram.
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
На знімку Бочкарьова позує в розкішній весільній сукні, яка оголила плечі й декольте зірки. В руках акторка тримає ніжний букет, більш схожий на весільний.
"Вчора був неймовірний день далеко від холоду і сірих буднів. Спасибі тобі, Всесвіте, за можливість відчути себе по-справжньому щасливою. Тепер я точно знаю, що світом правлять тільки любов, добро і краса", – заінтригувала Бочкарьова.
Інстаграм
У коментарях прихильники почали засипати Наталю питаннями про заміжжя:
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама акторка у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, а весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією акторки з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому записі вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більш ніж 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
Однак через деякий час глава Проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся з вимогою розібратися в деталях ситуації. Після перевірки виявилося, що речовина справді виявилася наркотиком, а в діях поліцейських, які затримали Бочкарьову, не знайшли правопорушень. Зараз акторка перебуває під підпискою про невиїзд, за фактом події порушено кримінальну справу.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.