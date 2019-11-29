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29 листопада • оновлено в 10:44
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"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні

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Російська акторка Наталя Бочкарьова, яка потрапила у скандал з кокаїном у трусах, вийшла заміж.

Такого висновку дійшли шанувальники зірки серіалу "Щасливі разом", побачивши її нове фото в Instagram.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

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На знімку Бочкарьова позує в розкішній весільній сукні, яка оголила плечі й декольте зірки. В руках акторка тримає ніжний букет, більш схожий на весільний.

"Вчора був неймовірний день далеко від холоду і сірих буднів. Спасибі тобі, Всесвіте, за можливість відчути себе по-справжньому щасливою. Тепер я точно знаю, що світом правлять тільки любов, добро і краса", заінтригувала Бочкарьова.

"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні

Інстаграм

У коментарях прихильники почали засипати Наталю питаннями про заміжжя:

"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні
"Заміж вийшла?" Бочкарьова приголомшила фото у весільній сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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