Закомплексований хлопець вагою 130 кг схуд до невпізнання. Фото

26-річний житель Лондона Харві Квірк, який комплексував через зайву вагу, схуд і змінився до невпізнання. Допомогли йому в цьому регулярні тренування і правильне харчування.

Про неймовірні зміни британця повідомляє Daily Mail (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Хлопець багато років зловживав фаст-фудом і випивав по чотири літри кока-коли на день, що негативно вплинуло не тільки на його вагу, але і здоров'я в цілому. Через вісім років він дійшов висновку, що такий спосіб життя заважає йому навіть з'явитися перед своєю дівчиною Грейс без одягу і зрозумів, що пора щось змінювати.

Спершу 130-кілограмовий Квірк, як і багато хто, не розібрався в проблемі і почав голодувати. Вага різко зменшилася, але також стрімко повернулася, а про поліпшення здоров'я годі було й говорити.

Харлі Квірк до схуднення Facebook / Harvey Flynn Quirke

Відмовившись від шкідливої їжі з лимонадом і перейшовши на правильний раціон, хлопець був у захваті після побачених результатів. Незважаючи на всі труднощі, йому вдалося скинути 57 кг. У 2019 у хлопця помер друг, тому він зірвався, заїдаючи горе.

Однак це не тривало довго, і британець повернувся до колишнього способу життя. У спортзалі Харві познайомився з тренером, який практикує веганство, і теж зацікавився таким способом харчування. Правильно складений раціон і регулярні спортивні заняття (тренування по шість разів на тиждень) створили диво з тілом хлопця, що змогло підвищити його впевненість в собі.

Харлі Квірк до і після Facebook / Harvey Flynn Quirke

Тепер його зовнішньому вигляду позаздрять будь-які спортсмени, а комплекси британця більше не турбують.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про зірок, які змогли істотно скинути вагу.

Також колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо розповів про те, що ледь не помер через зайву вагу. Шокуючі подробиці можна прочитати тут.

Крім того, названа дієта, яка допомогла скинути вагу співачці Адель.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!