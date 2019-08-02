Загибель відомого діджея у Києві: як він виглядав

У Києві у четвер, 1 серпня загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber).

Аварія трапилася на проспекті Перемоги у Святошинському районі. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як він виглядав.

facebook.com/mixmaster.gabber

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Лисогор народився у місті Звенигородка, Черкаська область. Працював діджеєм у різних клубах Києва, а також виступав на фестивалях. У 2019 році артист відіграв на Atlas Weekend.

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

facebook.com/mixmaster.gabber

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трагічно помер відомий відеоблогер каналу Road to film Павло Ш. з Білорусі. Він впав у каналізаційний колектор. Павло займався новим роликом на набережній Карпівки (один із рукавів Неви). Разом із двома камерами і дигером Олексієм К. він спускався в каналізаційний колектор глибиною близько 5 метрів.

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