Загибель Соломії Островської в ДТП: з'явилося фото спотвореної машини подруги Фреймут

19 січня загинула генеральний директор львівської клініки естетичної медицини "Genesis" та подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська. ДТП сталася близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янки Житомирського району.

Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Житомирської області.

За даними поліції, попередньо, Островська на своєму автомобілі "Nissan Juke" рухаючись в напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу і скоїла зіткнення з вантажівкою "Volvo", під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.

ДТП з Соломією Островської Вголос

В результаті ДТП дівчина загинула на місці події.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Мінську помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий в червні 2019 року і після цього перебував в комі.

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