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20 січня • оновлено в 15:48
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Загибель Соломії Островської в ДТП: з'явилося фото спотвореної машини подруги Фреймут

7.7т
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19 січня загинула генеральний директор львівської клініки естетичної медицини "Genesis" та подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська. ДТП сталася близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янки Житомирського району.

Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Житомирської області.

Загибель Соломії Островської в ДТП: з'явилося фото спотвореної машини подруги Фреймут
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За даними поліції, попередньо, Островська на своєму автомобілі "Nissan Juke" рухаючись в напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу і скоїла зіткнення з вантажівкою "Volvo", під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.

ДТП з Соломією Островської

ДТП з Соломією Островської

Вголос

В результаті ДТП дівчина загинула на місці події.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Мінську помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий в червні 2019 року і після цього перебував в комі.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
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Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Да, авто искорежено! Толко человек с большим вооброжением или больным может себе это представить по такому фото!
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Мне только пацана жалко из за нее весь мозг вынесут!!! А родители еще таких сук наплодят !!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А как летела по встречке, как летела!
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