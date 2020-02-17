Розбило гігантською хвилею: моторошну загибель автора саундтреків "Бригада" зняли на відео

Смерть діджея, композитора, автора саундтреків "Бригада" і "Бій з тінню" Андрія Іванова потрапила на відео.

Так, ролик був опублікований Telegram-каналом "Life Shot". На кадрах, знятих на пляжі Бонді Біч в Сіднеї, видно, як величезна хвиля накрила й забрала з берега 47-річного діджея та його дружину (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Андрій Іванов Фото: uazmi.net

Зазначається, що дружина Іванова змогла врятуватися та повернутися на берег. Однак тіло чоловіка рятувальники знайшли через пів години пошуків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про загиблих акторів знаменитого серіалу "Бригада", а також про "прокляття" серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

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