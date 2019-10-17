"Заборгував 38 мільйонів": екскоханий Заворотнюк потрапив в гучний скандал

Російський актор і продюсер, а також колишній цивільний чоловік колеги Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов, позбувся своєї московської квартири через борги перед банком Волгограда.

Як повідомляє "Комсомольськая Правда", артист брав кредит на зйомки фільмів, проте гроші вчасно не повернув і тепер його борг складає 38 млн рублів.

"Наш банк судився з Жигуновим і виграв. Було укладено мирову угоду про відстрочення до 31 січня 2019 року. Але компанія Жигунова борг так і не виплатила, тому з цього року почали роботу судові пристави. Він повинен нам близько 38 млн рублів", — розповів представник юридичного відділу Нокссбанка.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк Фото: ok-magazine.ru

За даними джерела видання, пристави вже заарештували одну з трьох квартир Жигунова. Її вже оцінили, проте наголошується, що ця сума весь борг не погасить.

"Пристави вже заарештували одну з трьох квартир Жигунова — однушку на Мосфільмовскій (40 кв. М). У ній, до речі, зберігалися нагороди артиста — статуетки та почесні грамоти. Квартиру оцінили в 16 млн рублів і передали банку. Однак ця сума весь борг не сплатить. У Жигунова були ще три квартири і дача в Абрамцеві. Але більшу частину нерухомості він переписав на дружину. Єдину квартиру, що залишилася у власності, закон забрати не дозволяє", — додало джерело.

Сергій Жигунов Фото: kp.ru

Крім нерухомості, під загрозою також перебували фільми, які були спродюсованих Жигонувим — судові пристави хотіли продати їх в рахунок боргу. Але, як з'ясувалося, артиста навряд чи можна назвати успішним кінодіячем. Шість років тому він позичив у бізнес-партнера Сергія Обідіна 8,44 мільйона рублів, але не повернув їх. В результаті Сергій передав у володіння Обідіна права на дев'ять проєктів, серед яких виявилися полюбилися багатьма серіали "Графиня де Монсоро", "Королева Марго", "Серця трьох".

Сергій Жигунов Фото: rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалося, що Сергій Жигунов не платив гонорари деяким акторам і режисерам.

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