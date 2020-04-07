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7 квітня • оновлено в 11:55
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За кермом був 16-річний: з'явилися подробиці загибелі порноактора Петеля

1.3т
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Друг українського порноактора й шоумена Павла Петеля, який розбився в ДТП у Підмосков'ї, Сергій Остриков заявив, що за кермом авто, в якому їхав Павло, був 16-річний хлопець.

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Instagram.

Павло Петель

Павло Петель

Instagram @petelhouse

Так, як пише Остриков, водій також загинув на місці.

"Він загинув у ДТП на 38-му кілометрі Сімферопольського шосе по дорозі з міграційного центру Сахарове до станції метро Анніно. За цим маршрутом їздять "бомбили", які збирають кілька пасажирів і возять між цими двома точками. Бомбилою цього разу виявився 16-річний хлопець, якому тато подарував автомобіль. На величезній швидкості машину занесло й вона залетіла під фуру. Загинуло три людини, включаючи водія, один пасажир у реанімації. Павло від сукупності поранень помер на місці", – пише друг Петеля.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося моторошне відео з місця аварії, в якій загинув український порноактор Павло Петель.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А ведь мог бы быть следующим президентом Украины! Оставалось только эксклюзивную технику игры на рояле освоить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Анино пишется с одной буквой Н...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как же теперь Украина будет жить без этого выдающегося порноактера?
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Шоу люди

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