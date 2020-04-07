За кермом був 16-річний: з'явилися подробиці загибелі порноактора Петеля

Друг українського порноактора й шоумена Павла Петеля, який розбився в ДТП у Підмосков'ї, Сергій Остриков заявив, що за кермом авто, в якому їхав Павло, був 16-річний хлопець.

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Instagram.

Павло Петель Instagram @petelhouse

Так, як пише Остриков, водій також загинув на місці.

"Він загинув у ДТП на 38-му кілометрі Сімферопольського шосе по дорозі з міграційного центру Сахарове до станції метро Анніно. За цим маршрутом їздять "бомбили", які збирають кілька пасажирів і возять між цими двома точками. Бомбилою цього разу виявився 16-річний хлопець, якому тато подарував автомобіль. На величезній швидкості машину занесло й вона залетіла під фуру. Загинуло три людини, включаючи водія, один пасажир у реанімації. Павло від сукупності поранень помер на місці", – пише друг Петеля.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося моторошне відео з місця аварії, в якій загинув український порноактор Павло Петель.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.