З похоронами Началової в Москві виникла серйозна проблема

Сім'я Юлії Началової зіткнулася з труднощами під час організації похорону артистки. Родичі померлої співачки подали заявку на поховання на Троєкуровському кладовищі, але департамент торгівлі й послуг мерії Москви відмовився виділяти безкоштовне місце.
Чиновники заявили, що винятків для сім'ї Началової бути не може, і за місце потрібно заплатити 1 300 000 рублів, пише Telegram-канал "Baza".
Юлія Началова
Народна правда
Якщо сім'я не зможе домовитися з чиновниками, співачку поховають на найближчому цвинтарі до місця прописки – а це околиця Москви.
Зазначимо, що представник Началової спростувала інформацію про проблеми з її похованням.
Нагадаємо, що 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована у реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом із цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі й менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми. Власне, у свідомість вона не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поряд у лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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