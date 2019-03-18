З похоронами Началової в Москві виникла серйозна проблема

Сім'я Юлії Началової зіткнулася з труднощами під час організації похорону артистки. Родичі померлої співачки подали заявку на поховання на Троєкуровському кладовищі, але департамент торгівлі й послуг мерії Москви відмовився виділяти безкоштовне місце.

Чиновники заявили, що винятків для сім'ї Началової бути не може, і за місце потрібно заплатити 1 300 000 рублів, пише Telegram-канал "Baza".

Юлія Началова Народна правда

Якщо сім'я не зможе домовитися з чиновниками, співачку поховають на найближчому цвинтарі до місця прописки – а це околиця Москви.

Зазначимо, що представник Началової спростувала інформацію про проблеми з її похованням.

Нагадаємо, що 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована у реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом із цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

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