"З очима лані": відома актриса розповіла про налякану Заворотнюк

Відома російська актриса Нонна Гришаєва розповіла, що їй наснилася зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка перебуває у важкому стані.

"Ти снилася мені сьогодні... Прекрасна, витончена, з очима переляканої лані... Забилася в кут моєї колишньої квартири і попросила заховати від журналістів... Я обіймала тебе і плакала від щастя, що з тобою все добре і ти прекрасно виглядаєш... Молюся за тебе", — написала Гришаєва в Instagram.

Заворотнюк і Гришаєва Fanparty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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