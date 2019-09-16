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16 вересня • оновлено в 14:22
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"З очима лані": відома актриса розповіла про налякану Заворотнюк

10.8т Читати матеріал російською

Відома російська актриса Нонна Гришаєва розповіла, що їй наснилася зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка перебуває у важкому стані.

"Ти снилася мені сьогодні... Прекрасна, витончена, з очима переляканої лані... Забилася в кут моєї колишньої квартири і попросила заховати від журналістів... Я обіймала тебе і плакала від щастя, що з тобою все добре і ти прекрасно виглядаєш... Молюся за тебе", — написала Гришаєва в Instagram.

Заворотнюк і Гришаєва

Заворотнюк і Гришаєва

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"З очима лані": відома актриса розповіла про налякану Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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