"З очима лані": відома актриса розповіла про налякану Заворотнюк

Відома російська актриса Нонна Гришаєва розповіла, що їй наснилася зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, яка перебуває у важкому стані.
"Ти снилася мені сьогодні... Прекрасна, витончена, з очима переляканої лані... Забилася в кут моєї колишньої квартири і попросила заховати від журналістів... Я обіймала тебе і плакала від щастя, що з тобою все добре і ти прекрасно виглядаєш... Молюся за тебе", — написала Гришаєва в Instagram.
Заворотнюк і Гришаєва
Fanparty
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі й перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На фоні хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
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