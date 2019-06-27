Юна внучка Софії Ротару похвалилася голим тілом: у мережі фурор

Молодша внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко, здивувала мережу відвертим фото.

Так, 18-річна дівчина сфотографувалася в спокусливому бікіні на пляжі. Гаряче фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Софія Ротару і Соня Євдокименко Instagram @sofiarotaru.official

"Щаслива дитина! Плавання під дощем змусило мене відчувати себе емоційно і духовно зарядженою", – поділилася Соня з шанувальниками.

Фоловери юної артистки похвалили дівчину за сміливе фото і відмінну фізичну форму, написавши їй про це в коментарях під постом соцмережі. Дехто також пожартував, що Соня "втягнула живіт", для того, щоб здаватися на знімку стрункішою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 18-річна Софія Євдокименко показала свого хлопця. Ним виявився француз Марко Дюменіл.

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