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2 червня • оновлено в 17:11
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Юлія Савічева відверто розповіла про втрату дитини

3.3т
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Російська співачка Юлія Савічева розповіла про втрату дитини, до якої її привів трудоголізм.

За словами артистки, трагедія сталася за кілька років до народження її первістка у 2017 році. Савічева зізналася, що спогади про цю подію й досі завдають їй болю. Про це співачка написала у своїй авторській колонці видання Hello.

Юлія Савічева

Юлія Савічева

Фото: instagram/yuliasavicheva

"Тижнями не бувала вдома – нескінченні перельоти та хронічна втома привели до того, про що попереджали мене всі лікарі – я втратила дитину. Досі ми згадуємо цей період з жахом і здриганням! В той момент поруч не було підготовлених людей і лікарень, в яких мені могли б допомогти. Через якийсь час ми все-таки знайшли пологовий будинок, де мене прийняли. Я дуже вдячна лікарям за професіоналізм і оперативність, з якою вони змогли провести операцію, не вдаючись у подробиці. Три наступні дні я провела в лікарні, а після мого повернення додому ми всією сім'єю просто мовчали, і, якщо чесно, ми досі в розмовах обходимо цю тему стороною", – поділилася Савічева.

Після цього Юлія твердо вирішила, що більше не дозволить повторитися подібному і буде серйозно підходити до вагітності. У 2017 році вона все ж стала мамою. Савічева народила доньку Анну.

Юлія Савічева з чоловіком і донькою

Юлія Савічева з чоловіком і донькою

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова розповіла, що через скандал з інтимними фотографіями втратила дитину.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Юлія Савічева
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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