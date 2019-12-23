Телеведуча Яніна Соколова вразила батька Ані Лорак Мирослава Куєка.

Зокрема, Куєк на своїй сторінці в Фейсбук зробив репост одного з випусків програми "Вечір з Яніною Соколовою".

У цьому випуску Соколова підбиває підсумок виборів президента України.

І, крім іншого, говорить таку фразу немов у відповідь на випади російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу України:

"Хлопці, кого ви лякаєте санкціями? Як можна взагалі хоч чимось налякати країну, в якій президент вміє грати х**м на роялі".

Скріншот зі сторінки Мирослава Куєка в Фейсбук

І показує знамениту сценку із Зеленським та роялем.

Мирославу Куєку зараз 72 роки. З матір'ю Ані Лорак Жанною Ліньковою він розлучився. І з 1998 року одружений на поетесі Сільвії Заєць.

Мирослав Куєк - заслужений журналіст України, працює в районній газеті "Вільне життя", поет, живе в місті Кіцмань Чернівецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак влаштувалася в Росії і з 2014 року не дає концерти в Україні.

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