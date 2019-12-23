Телеведуча Яніна Соколова вразила батька Ані Лорак Мирослава Куєка.
Зокрема, Куєк на своїй сторінці в Фейсбук зробив репост одного з випусків програми "Вечір з Яніною Соколовою".
У цьому випуску Соколова підбиває підсумок виборів президента України.
І, крім іншого, говорить таку фразу немов у відповідь на випади російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу України:
"Хлопці, кого ви лякаєте санкціями? Як можна взагалі хоч чимось налякати країну, в якій президент вміє грати х**м на роялі".
Скріншот зі сторінки Мирослава Куєка в Фейсбук
І показує знамениту сценку із Зеленським та роялем.
Мирославу Куєку зараз 72 роки. З матір'ю Ані Лорак Жанною Ліньковою він розлучився. І з 1998 року одружений на поетесі Сільвії Заєць.
Мирослав Куєк - заслужений журналіст України, працює в районній газеті "Вільне життя", поет, живе в місті Кіцмань Чернівецької області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ані Лорак влаштувалася в Росії і з 2014 року не дає концерти в Україні.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся