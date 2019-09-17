"Я/Ми Павло Устінов": за кого заступилася Собчак, Лазарев та інші

У Росії 16 вересня засудили актора Павла Устінова на 3,5 роки колонії загального режиму за те, що під час масових затримань в Москві він нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу.
На бік 24-річного росіянина встав весь елітний бомонд РФ, де засвітилися Ксенія Собчак, Сергій Лазарєв та багато інших. Знаменитості приєдналися до акції підтримки в соцмережах під хештегом "#свободупавлуустінову", а пости публікували з написом – "Я/Ми Павло Устінов". OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, ким є актор, за якого заступилися знаменитості.
Дитинство Павла Устінова
Павло народився у 1995 році в багатодітній сім'ї, яка мешкала у Красноярському краї. Він був наймолодшою, п'ятою дитиною. Хлопчик із дитинства був творчою особистістю, мріяв про сцену і постійно ходив до театру.
Павло Устінов
instagram / alexmtab
Мати Устінова Тетяна займалася викладацькою справою, батько Геннадій в минулому закінчив хореографічне відділення дитячої школи мистецтв. Батьки займалися вихованням і розвитком хлопчика.
Юність Павла Устінова
Коли Павло закінчив загальноосвітню школу, він вирішив здійснити свою дитячу мрію. Устінов відправився до столиці, щоб вступити до Вищого навчального закладу і вибитися в люди. У 2013 році Павла прийняла Вища школа сценічних мистецтв Костянтина Райкіна, де подальші роки він старанно навчався.
Після завершення навчання Устінов почав відвідувати кастинги, де відразу ж помічали його талант. Якби не армійська служба в Росгвадіі, його могли прийняти в Театр на Таганці, який є досить престижним місцем в Москві.
Павло Устінов на слуханні
instagram /sychev.andrey/
Після армії Павло повернувся всього дев'ять місяців тому. Він відразу ж почав зніматися в кіно і шукати роботу. Як стверджувала його сестра Юлія в коментарі "Медузі", Устінов ніколи не цікавився політикою, тому для сім'ї несподіваний арешт актора став справжнім шоком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 р. колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.
Росгвардія - це звучить гордо! 🙄 ДУЖЕ сподіваюся, що громадська думка не дозволить посадити Павла Устинова. Це вже повний 🤬! За ненавмисне вбивство дають 2 роки. Тут співробітник росгвардіі отримав травму на роботі, людині дали 3,5 року! Ну так акуратніше треба з плечиком. При такій фізичній крихкості навіщо ж в росгвардію йти ....? 🤔 Не мовчіть, люди! СВОБОДУ ПАВЛУ Устинова! ✊ # свободупавлуустінову #instagram #russia #moscow # беспределвмоскве # мітинг # росгвардія # павелустінов🆘
Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.
До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост щодо свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.