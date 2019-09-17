"Я/Ми Павло Устінов": за кого заступилася Собчак, Лазарев та інші

У Росії 16 вересня засудили актора Павла Устінова на 3,5 роки колонії загального режиму за те, що під час масових затримань в Москві він нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу.

На бік 24-річного росіянина встав весь елітний бомонд РФ, де засвітилися Ксенія Собчак, Сергій Лазарєв та багато інших. Знаменитості приєдналися до акції підтримки в соцмережах під хештегом "#свободупавлуустінову", а пости публікували з написом – "Я/Ми Павло Устінов". OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, ким є актор, за якого заступилися знаменитості.

Дитинство Павла Устінова

Павло народився у 1995 році в багатодітній сім'ї, яка мешкала у Красноярському краї. Він був наймолодшою, п'ятою дитиною. Хлопчик із дитинства був творчою особистістю, мріяв про сцену і постійно ходив до театру.

Павло Устінов instagram / alexmtab

Мати Устінова Тетяна займалася викладацькою справою, батько Геннадій в минулому закінчив хореографічне відділення дитячої школи мистецтв. Батьки займалися вихованням і розвитком хлопчика.

Юність Павла Устінова

Коли Павло закінчив загальноосвітню школу, він вирішив здійснити свою дитячу мрію. Устінов відправився до столиці, щоб вступити до Вищого навчального закладу і вибитися в люди. У 2013 році Павла прийняла Вища школа сценічних мистецтв Костянтина Райкіна, де подальші роки він старанно навчався.

Після завершення навчання Устінов почав відвідувати кастинги, де відразу ж помічали його талант. Якби не армійська служба в Росгвадіі, його могли прийняти в Театр на Таганці, який є досить престижним місцем в Москві.

Павло Устінов на слуханні instagram /sychev.andrey/

Після армії Павло повернувся всього дев'ять місяців тому. Він відразу ж почав зніматися в кіно і шукати роботу. Як стверджувала його сестра Юлія в коментарі "Медузі", Устінов ніколи не цікавився політикою, тому для сім'ї несподіваний арешт актора став справжнім шоком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 р. колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.

Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост щодо свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.

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