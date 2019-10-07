"Якщо ви читаєте це, значить, мене вже немає": з'явилася книга одкровень про останні дні Фріске

У мережі з'явилися уривки з книги "Блискітка", в якій розповідається про останні дні покійної російської співачки Жанни Фріске.

Так, вона була написана сценаристом і другом артистки Геннадієм Куркіним. Оповідь у ній ведеться від першої особи — Жанни, яка дізналася, що у неї рак. А починається історія зі слів: "Якщо ви читаєте це, значить, мене вже немає", повідомляє Starhit.

"Якщо ви читаєте це, значить, мене вже немає. А значить, я можу говорити правду. Зовсім не тому, що правду обов'язково говорити, просто крім неї мені більше нічого не залишається. У прямому сенсі — нічого", — йдеться в книзі від імені Жанни.

Жанна Фріске Фото: life.ru

У першому розділі розповідається, що Фріске почала сильно втомлюватися після пологів, їй було важко сидіти й стояти. Вона передбачала, що скоро помре, але не боялася цього, а просто відчувала, що щось втрачає.

"Сильно втомлюватися я почала одразу після пологів: стояти, лежати, думати – все було болісно важко, через силу. Я відчувала, як з тонким присвистом, із кожним видихом виходить з мене життя; ми вирушили до лікарів, щоб розвіяти сумніви. І нам це цілком вдалося — сумнівів не залишилося, мені прописали швидку й неминучу смерть. У той момент замість страху мною опанувало відчуття катастрофічно незворотної своєї непричетності до чогось життєво необхідного, чогось, що раніше завжди було в моєму безумовному розпорядженні, а тепер раптом зникло, залишивши мене в безглуздій розгубленості й подиві", — зазначила Жанна.

Жанна Фріске з новонародженим сином Фото: skuky.net

Також у книзі повідомляється, що співачка незабаром стала погано бачити, а обличчя рідних здавалися їй дуже сумними. Вона лежала і дивилася, як плаче її чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв, і відчувала "гостре й ганебне почуття любові та заздрості того, хто вмирає, до того, хто залишається".

"Діма знімає відео для шоу "Пусть говорят", зупиняє запис, починає спочатку, знову зупиняється, і раптом плаче, ридає, як хлопчисько, відвернувшись і розмазуючи сльози кулаком по обличчю. Я дивлюся на нього. Я теж хочу так... Той, хто не вмирав, не зрозуміє — це гостре, ганебне, потворне двоголове почуття, любові та заздрості того, хто вмирає, до того, хто залишається... Діма записує відео-звернення. Я знову засинаю", — далі розповідає Жанна.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв Фото: joinfo.ua

Крім того, співачка зазначила, що якби знала, що пологи можуть спровокувати хворобу, то не народжувала б. Вона хотіла б замість цього сидіти біля океану й пити вино, вивчити французьку, зайнятися коханням у кімнаті для примірки одягу в якомусь магазині, закохувати в себе одним поглядом. Але розуміла, що не зможе нічого виконати зі списку, адже піде з життя.

"Якби знала, що пологи можуть спровокувати хворобу, то не народжувала б зовсім. І зараз сиділа би біля океану й пила вино з горла, і сміялася б над американським сонцем, що заходить... А взагалі, я хотіла б вивчити французьку, зайнятися коханням у кімнаті для примірки одягу в якомусь магазині, витрачати гроші не роздумуючи, знаючи, що зароблю ще, і, похитуючи босоніжками на пальцях ноги, закохувати в себе одним поглядом. Але на той час я остаточно осліпну, впаду в кому і 15 червня 2015 року піду з життя", — написано в книзі від імені Жанни.

Жанна Фріске Фото: riafan.ru

Зазначимо, що це видання — останнє бажання Фріске. Вона хотіла, щоб його одного разу прочитав її син Платон.

"Так чи інакше ця книга — моє останнє бажання, те, в якому не відмовляють. Я бажаю, щоб, коли прийде час, мій син прочитав її і відчув всю мою до нього так і несправджену материнську любов. Бажаю, щоб всі, хто любив мене, любили мене як і раніше", — сказала Жанна.

Дмитро Шепелєв із сином Жанни Фріске Фото: limon.postimees.ee

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році була четверта річниця смерті Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку, але дива не трапилося. Як це було, читайте за посиланням.

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