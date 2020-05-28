Кейт Міддлтон заборонили вживати деякі слова через королівський протокол. Так, герцогиня не може говорити: туалет, шикарний, парфуми, вітальня.

Ці слова потрапили під заборону, оскільки вважаються "неправильними", пише Express.

Також, в список заборонених слів потрапило слово "порція", оскільки воно найчастіше використовується серед звичайних громадян.

Раніше Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькування в ЗМІ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, королева Великобританії Єлизавета II заборонила герцогині Сассекськый Меган Маркл і герцогині Кембриджськый Кейт Міддлтон вагітніти одночасно. Це заборонено протоколом. Так, згідно з правилами, одна урочиста подія не повинна затьмарювати іншу. При цьому дотримується порядок старшинства.

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