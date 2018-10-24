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''Яка красуня'': помолоділа Пугачова захопила новим фото

8.3тЧитати матеріал російською

Відома російська співачка Алла Пугачова відвідала модний показ художника-модельєра Валентина Юдашкіна і вразила шанувальників своїм образом.

Відповідний знімок примадонна естради РФ опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж своїм виглядом.

"Спасибі Валентину Юдашкіну за чудовий показ, який вселяє в нашу душу весну, красу і натхнення", - підписала Пугачова під фотографією.

Так, співачка прийшла на показ зі своєю традиційною пишною зачіскою, по якій її впізнають у всьому світі. Артистка одяглася в стилі Total black (у все чорне) в рокерському стилі, не забувши про модні аксесуари.

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"Чим далі, тим краще", "Алло, Ви надихаєте багатьох жінок! Дуже приємно бачити Вас при здоров'ї", "Алло Борисівно, ви лялечка", "Яка красуня", "Тільки я в її погляді бачу "хочу?", "Краща", - написали захоплені шанувальники.

''Яка красуня'': помолоділа Пугачова захопила новим фото
''Яка красуня'': помолоділа Пугачова захопила новим фото
''Яка красуня'': помолоділа Пугачова захопила новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Пугачова прийшла на ефір Першого каналу в короткій чорній сукні, також вразивши шанувальників стрункими ногами і молодіжним виглядом.

Особи
Алла ПугачоваВалентин Юдашкін
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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