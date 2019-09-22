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23 вересня • оновлено в 01:46
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"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

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Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, розбурхала користувачів мережі новим чуттєвим знімком.

У своєму Instagram-акаунті вона оприлюднила чорно-біле фото, на якому позує, сидячи в оточенні знімальної групи.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Артистка показала бекстейдж роботи над новинкою під назвою "Мы нарушаем", проте так і не пояснила, чи буде це сингл, чи вона відразу випустить кліп.

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На фото Лорак, одягнена в облягаючий світлий топ, демонструє оголені ноги і підтягнуту фігуру.

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Красива. Як же любов все змінює", "Дівчина-пожежа!" "Чудова", "Найкрасивіша співачка з усіх, кого я знаю", "Мінімум косметики", "Така худенька!" – відзначили користувачі мережі.

Деякі коментарі, втім, виявилися негативними. "Ви просто втомлена, що з вами?" "Кароліночко, що не фотошопте так сильно свої фотки", – написали фоловери під фото.

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес Instagram Краса фотографии
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