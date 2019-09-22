"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, розбурхала користувачів мережі новим чуттєвим знімком.
У своєму Instagram-акаунті вона оприлюднила чорно-біле фото, на якому позує, сидячи в оточенні знімальної групи.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
Артистка показала бекстейдж роботи над новинкою під назвою "Мы нарушаем", проте так і не пояснила, чи буде це сингл, чи вона відразу випустить кліп.
На фото Лорак, одягнена в облягаючий світлий топ, демонструє оголені ноги і підтягнуту фігуру.
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"Красива. Як же любов все змінює", "Дівчина-пожежа!" "Чудова", "Найкрасивіша співачка з усіх, кого я знаю", "Мінімум косметики", "Така худенька!" – відзначили користувачі мережі.
Деякі коментарі, втім, виявилися негативними. "Ви просто втомлена, що з вами?" "Кароліночко, що не фотошопте так сильно свої фотки", – написали фоловери під фото.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лорак викликала ажіотаж у мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.
Вона також нарвалася на критику за селфі в машині. Жінці дорікнули в захопленні пластичними операціями.
Раніше співачка опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда.
Чергову порцію гніву Ані Лорак отримала за фото на музичному фестивалі "Новая волна" в Сочі (Росія).
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