"Яка худенька!" 40-річна Лорак вразила шанувальників новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, розбурхала користувачів мережі новим чуттєвим знімком.

У своєму Instagram-акаунті вона оприлюднила чорно-біле фото, на якому позує, сидячи в оточенні знімальної групи.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

Артистка показала бекстейдж роботи над новинкою під назвою "Мы нарушаем", проте так і не пояснила, чи буде це сингл, чи вона відразу випустить кліп.

На фото Лорак, одягнена в облягаючий світлий топ, демонструє оголені ноги і підтягнуту фігуру.

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"Красива. Як же любов все змінює", "Дівчина-пожежа!" "Чудова", "Найкрасивіша співачка з усіх, кого я знаю", "Мінімум косметики", "Така худенька!" – відзначили користувачі мережі.

Деякі коментарі, втім, виявилися негативними. "Ви просто втомлена, що з вами?" "Кароліночко, що не фотошопте так сильно свої фотки", – написали фоловери під фото.

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